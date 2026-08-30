Ростовская область вошла в число регионов с наибольшим объемом мусора

Ростовская область заняла шестое место в списке регионов с максимальной долей твердых коммунальных отходов (ТКО) в общероссийском объеме по итогам 2025 года. На нее пришлось 3% ТКО в стране. Об этом сообщает аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, изучившая соответствующие данные Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Больше всего в стране коммунальных отходов формирует Московская агломерация — на Москву и Московскую область приходится 21,6% всего объема ТКО. Далее идут Краснодарский край (5,1%), Санкт-Петербург (3,6%), Свердловская область (3,3%) и Татарстан (3,2%). Шестое место занимает Ростовская область (3%), ниже нее в списке расположились Самарская область (2,5%), Нижегородская область (2,3%), Башкортостан и Челябинская область (по 2,2%).

За 2025 год среднестатистический россиянин оставил после себя 320 кг мусора, что на 1,6% меньше, чем годом ранее. Общий объем сгенерированного мусора сократился за год также на 1,6%, до 46,7 млн тонн.

Мария Иванова