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Три человека погибли в ДТП на территории Крыма

Исполняющий обязанности прокурора Крыма Дмитрий Егоров поручил взять на контроль ход установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Белогорском районе, где погибли три человека. Авария произошла утром 30 августа на автодороге «Таврида» в направлении Симферополя, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По предварительным данным, водитель Nissan Qashqai 1979 года рождения по неустановленным на данный момент причинам съехал на правую обочину, после чего транспортное средство опрокинулось. В результате ДТП три пассажира — 2003, 1957 и 1974 годов рождения — получили смертельные травмы. Водитель и несовершеннолетний пассажир 2014 года рождения госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал исполняющий обязанности прокурора района Юрий Провотарь. Причины аварии устанавливаются.

Алина Зорина

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