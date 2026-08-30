По факту смерти двух человек от отравления суррогатным спиртным в Туве завели дело

В Туве возбудили уголовное дело после отравления людей спиртосодержащей жидкостью. Дело расследуется по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух лиц), сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России.

По материалам ведомства, четверо жителей Дзун-Хемчикского района распивали на улице спиртное. Трое мужчин, которые были с самого начала застолья, почувствовали себя плохо. Один из них скончался у себя дома, второй — в больнице. Третий потерпевший сейчас находится в реанимации, врачи борются за его жизнь. Для установления причины смерти погибших назначены экспертизы, рассказали в следственном ведомстве.

В пресс-службе полиции сообщили, что министром внутренних дел по Республике Тыва Юрием Завьяловым создана специализированная следственно-оперативная группа, которая направлена в село Чыргакы для выяснения обстоятельств произошедшего.

Илья Николаев