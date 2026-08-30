В горах Ялты продолжает тушение лесного пожара

Тушение пожара в горно-лесной зоне Ялты продолжается двенадцатый день. По данным ГУ МЧС России по Республике Крым, работают силы и средства сводной группировки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В данный момент на месте тушения возгорания прогнозируется юго-восточный ветер, порывы которого могут достигать 13 м/с. Действует пятый класс пожарной опасности.

Спасатели отмечают, что природные факторы усложняют работу специалистов на месте. Также существует вероятность распространения огня на уже пройденных участках. Проводится окарауливание территории. Сил и средств на месте тушения возгорания достаточно.

Пожар в горной местности Ялты начался 19 августа, к вечеру того же дня огонь охватил более 6 га территории. Спустя время площадь пожара достигла 50 га, после чего не увеличивалась.

Алина Зорина