В Новочеркасске в ДТП погиб водитель автомобиля Lexus

В результате ДТП в Новочеркасске Ростовской области погиб 31-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По предварительным данным, авария произошла в 6:35 в Новочеркасске в районе дома №71 по ул. Трамвайной. 31-летний водитель автомобиля Lexus RX350 выехал на участок дороги, где это запрещено, и столкнулся с движущимся во встречном направлении автобусом «Паз 320302-11».

Водитель легкового автомобиля погиб в медицинском учреждении, его 34-летний пассажир и 61-летний пассажир автобуса «Паз 320302-11» доставлены в больницу с травмами.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия.

Мария Иванова