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Движение по Крымскому мосту остановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ

Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности»,— говорится в сообщении.

Причины временного перекрытия движения по мосту не уточняются. По данным на 12:00 мск 30 августа, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.

Алина Зорина

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