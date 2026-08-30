Движение по Крымскому мосту остановлено
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».
Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности»,— говорится в сообщении.
Причины временного перекрытия движения по мосту не уточняются. По данным на 12:00 мск 30 августа, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.