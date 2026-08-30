В сфере грузоперевозок Кубани за три года закрылось более 11 тысяч компаний

В Краснодарском крае с 1 августа 2023 года по 1 августа 2026 года в сфере грузоперевозок ликвидирована 11 141 организация. По этому показателю регион занимает второе место после Москвы, где за три последних года закрылось 14 267 компаний. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным экспертов, в пятерку лидеров по количеству ликвидаций в сфере грузоперевозок также вошли Московская область (10 941), Ростовская область (6639) и Санкт-Петербург (6518 закрытий).

По числу открытий бизнеса Краснодарский край находится на третьем месте среди субъектов России. За три года в регионе появилось 13 179 новых участников рынка грузоперевозок. Больше всего таких компаний появилось в Москве (+17 698) и Московской области (+15 833). В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург (+8368) и Татарстан (+8041).

Аналитики «Контур.Фокус» отметили, что пик регистраций, как и пик ликвидаций, в Краснодарском крае пришелся на 2025 год. Тогда в сфере грузоперевозок региона появилось 2265 новых компаний (почти вдвое больше, чем годом ранее), 4259 игроков с рынка ушли.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае в сфере грузоперевозок, по данным на 1 августа 2026 года, работают 24 807 компаний. Это на 8,9% (или 2026 организаций) больше, чем по состоянию на 1 августа 2023 года.

Эксперт сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока» Оксана Леонова напомнила, что с 1 сентября 2026 года вводится обязательный электронный документооборот в сфере грузоперевозок. Она подчеркнула, что подключиться к ЭПД (электронные перевозочные документы) недостаточно — электронный обмен заработает только тогда, когда к нему готовы все участники перевозки.

«Технический старт можно упростить. Для базовых сценариев есть веб-версия сервиса для работы с ЭПД в обычном браузере без интеграции с учетной системой. Компании, которые работают в 1С, могут провести внедрение самостоятельно по подробной инструкции. Если используется типовая конфигурация и один-два базовых логистических сценария, пройти установку модуля и завершить тестовый документооборот можно за один рабочий день. Часть взаимодействия с контрагентами может взять на себя оператор. В сервисе доступны статусы готовности к ЭПД, шаблоны писем и уведомлений, помощь команды активации и бесплатные обучения. Начать обмен можно без предварительных приглашений, между пользователями разных сервисов работает роуминг. Это сокращает количество технических действий и помогает быстрее перейти к рабочему обмену ЭПД»,— рассказала Оксана Леонова.

Маргарита Синкевич