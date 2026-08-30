Михаил Мишустин утвердил международный статус форума TNF в Тюменской области

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принял предложение Министерства промышленности и торговли страны о ежегодном проведении в Тюменской области промышленно-энергетического форума TNF, который будет иметь статус международного. Как следует из постановления за подписью премьер-министра, прежний организационный комитет события решили упразднить, а координацию по подготовке и проведению мероприятия передать Минпромторгу РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Функции организатора будет осуществлять Ассоциация «Нефтегазовый кластер» на безвозмездной основе. «Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением форума, будет осуществляться организатором за счет собственных и привлекаемых внебюджетных средств»,— сказано в документе.

Министерство иностранных дел РФ будет по заявкам Ассоциации выдавать иностранным участникам, гостям TNF и журналистам визы без взимания сборов. Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что это является «важным нововведением». «Каждый год в Тюмень приезжают делегации и компании из разных стран мира. В этот раз ожидаем представителей Казахстана, Беларуси, Вьетнама, ОАЭ, Саудовской Аравии, Алжира, Ирана и Китая»,— написал он в своем Telegram-канале.

Тюменский нефтегазовый форум впервые прошел в 2010 году, в 2022 году Михаил Мишустин утвердил ежегодный формат его проведения. В 2025-м мероприятие собрало более 15 тыс. посетителей и около 1,5 тыс. компаний. Выставку нефтегазового машиностроения разместили на площади в 2,7 тыс. кв. м.

Форум TNF 2026 пройдет 14–17 сентября, его главной темой утверждена «Нефтегазовая отрасль будущего: энергия перемен». В центре внимания события окажутся технологическая независимость нефтегазовой отрасли, внедрение искусственного интеллекта, роботизация и выход российских сервисных компаний на зарубежные рынки. Ожидается, что в 2026 году форум посетят свыше 18 тыс. участников более чем из 50 регионов России и зарубежных стран. Итогом события должен стать план действий на ближайшие годы и понимание, как государство и бизнес будут работать вместе.

Василий Алексеев