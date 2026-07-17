TNF готовится получить международный статус

Организационный комитет Промышленно-энергетического форума TNF обсудил программу мероприятия в 2026 году и возможность присвоения ему международного статуса. В центре внимания окажутся технологическая независимость нефтегазовой отрасли, внедрение искусственного интеллекта, роботизация и выход российских сервисных компаний на зарубежные рынки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Промышленно-энергетического форума TNF Фото: Пресс-служба Промышленно-энергетического форума TNF

Рабочее заседание организационного комитета TNF прошло в Москве под председательством заместителя министра промышленности и торговли РФ Михаила Иванова. В нем приняли участие представители федеральных органов власти, нефтегазовых, промышленных, сервисных и консалтинговых компаний. Одним из основных вопросов стало присвоение форуму статуса международного проекта. Необходимый документ уже подготовлен и находится на согласовании. Как отмечалось на заседании, иностранные компании и государственные делегации участвовали в работе TNF и в предыдущие годы, поэтому изменение статуса должно формально закрепить сложившийся формат мероприятия.

В 2026 году организаторы намерены расширить международную повестку форума. Одна из приоритетных задач — вывод на нефтегазовые рынки дружественных стран российского оборудования и технологий. Отдельное внимание планируется уделить сотрудничеству со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и АСЕАН, заинтересованными в диверсификации поставок энергетического сырья. Ожидается, что форум посетят делегации из Казахстана, Белоруссии, Вьетнама и ОАЭ. Казахстанские компании «КазМунайГаз» и QazaqGaz, а также ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК и «Сургутнефтегаз» выступят организаторами Технологических дней TNF 2026.

Изменения затронут и деловую программу. Организаторы рассчитывают сделать ее более прикладной и ориентированной на прямые переговоры между заказчиками и поставщиками. Нефтегазовым компаниям предложено направлять на форум комплексные делегации, в которые войдут представители производственных подразделений, закупочного блока, цифровых направлений и переработки. Такой формат, считают в оргкомитете, позволит компаниям обсуждать на одной площадке сразу несколько направлений сотрудничества. В программу войдут деловые встречи, отраслевые сессии, выставка технологий и образовательные мероприятия.

В числе приоритетных технологических треков названы роботизация производства и логистики, автоматизация складских комплексов и использование беспилотников для доставки оборудования. Отдельные дискуссии могут быть посвящены дистанционному зондированию Земли для мониторинга вечной мерзлоты и состояния линейной инфраструктуры. Также запланированы сессии, посвященные защите объектов критической инфраструктуры ТЭК от внешних угроз, в том числе от БПЛА, а также строительству мини-нефтеперерабатывающих заводов для решения топливных дефицитов.

Центральным мероприятием форума должна стать пленарная сессия «Нефтегазовая отрасль будущего: энергия перемен». Среди предложенных тем — рост себестоимости добычи на фоне усложнения месторождений, возможный долгосрочный избыток углеводородов на мировом рынке, внедрение искусственного интеллекта и обеспечение технологической автономии российского ТЭК.

Оргкомитет также обсудил позиционирование TNF на фоне большого количества отраслевых мероприятий. Организаторы намерены сделать акцент не на масштабе форума, а на практических результатах для его участников.

Форум TNF 2026 пройдет 14–17 сентября. Его программа будет охватывать как текущие производственные задачи, так и долгосрочные сценарии развития нефтегазовой отрасли.