«Мы можем все, но этого мало»

Главная пленарная сессия промышленно-энергетического форума TNF в этом году была посвящена достижению технологического суверенитета в нефтегазовой отрасли. Участники дискуссии обсудили исчерпание традиционных запасов и необходимость работы с трудноизвлекаемым сырьем, а также технологические вызовы. Спикеры оценили перспективы достижения технологического суверенитета с оптимизмом, однако предложили федеральным властям расширить меры поддержки для нефтегазовой отрасли.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В этом году тема пленарной сессии в рамках промышленно-энергетического форума TNF звучала как «Технологическое лидерство: объединяя усилия». Губернатор Тюменской области Александр Моор обозначил два основных вызова, которые лежат перед нефтегазовой отраслью: во-первых, истощение существующего фонда сырья, что вынуждает либо менять технологии добычи, либо обращаться к новым месторождениям, где находятся трудноизвлекаемые запасы; во-вторых, технологический разрыв между отечественными и иностранными решениями.

По словам министра промышленности и торговли России Антона Алиханова, в 2023 году было выявлено 220 позиций оборудования, которые необходимо заместить, и к настоящему моменту есть конструкторская документация для 157 из них, часть уже запущена в серийное производство и используется нефтегазовыми компаниями. Согласно его прогнозу, к 2030 году отрасль сможет достичь 90% локализации. В частности, он выделил механизм реверс-инжиниринга — исследования готового устройства и документации, которое позволяет понять принцип производства. «Это первая необходимая ступенька, и ничего постыдного в этом нет, потому что она позволяет увеличить качество, при этом сократить сроки на несколько лет», — сказал господин Алиханов.

Председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков назвал основным «источником оптимизма» в отношении импортозамещения возможности создания экосистем и кооперации между компаниями нефтяной отрасли, в частности, сотрудничество с вузами и исследовательскими центрами. По его словам, в современных условиях самостоятельным бизнесом становится инжиниринг, создание и обслуживание технологий, и в эти процессы включается, в частности, и «Газпром нефть».

«Дополнительным стимулом становятся экспортные рынки. Мы этот путь проходим быстрее, чем другие страны, нам раньше пришлось столкнуться со сложными и трудноизвлекаемыми запасами. Поэтому у нас уже есть технологии, которые позднее будут востребованы в странах СНГ и на Ближнем Востоке», — сказал господин Дюков.

Глава Ямала Дмитрий Артюхов рассказал, что на старте добычи газа в Ноябрьске и Новом Уренгое 50 лет назад в месторождениях находилось 40 трлн кубометров газа. Сейчас добыта половина от этого количества, при этом «традиционные» запасы исчерпаны уже на 75%.

Разработка ТрИЗ (трудноизвлекаемых запасов) «по самым скромным оценкам» позволит увеличить объем добычи еще на 2 трлн кубометров.

Генеральный директор ТМК Сергей Чикалов признал: несмотря на то что «100% труб уже делается в стране», ситуация с поставками на внешние рынки «откровенно плохая». «Мы можем все, но этого мало», — сказал господин Чикалов. По его словам, если в предыдущие годы из 5 млн тонн произведенных труб около 1 млн тонн могло поставляться заграницу, в этом году объем поставок ожидается в районе 300 тыс. тонн, притом значительная часть из этого — в страны СНГ. Среди основных сложностей в организации поставок — зарубежная нормативная база, сложности с логистикой и санкционные ограничения.

Президент ГК «ТОФС» Давид Гаджимирзаев добавил, что двигаться в сторону не только импортозамещения, но и «импортоопережения» мешает нехватка российского сырья: магнитной стали и электроники. «Если решить эти две составляющие, то можно выйти на планку 100% локализации», — заметил он, добавив, что все издержки, которые несет производитель оборудования, ложатся в итоге на плечи недропользователя.

Особое внимание уделили мерам поддержки нефтегазового сервиса: участники почти в один голос указали на необходимость их расширения. Генеральный директор ООО «Сибур» Михаил Карисалов указал на необходимость фискальных льгот для компаний нефтегазового сектора, создания специальных территорий и использования преференциальных режимов. Помимо этого, он предложил ввести аналог утильсбора, который действует для ввозимых автомобилей, на другую иностранную продукцию, что повышало бы использование российских материалов. Эту идею поддержал Антон Алиханов.

«Если ты хочешь инвестиции, то строй барьеры. Конечно, потребителю в моменте это объяснить сложно, да и не нужно, наверное. Нам приходится принимать сложные решения, но стратегически для потребителя они верные», — поделился мнением министр.

При этом, по словам господина Алиханова, конкуренция после «инкубационного периода» ограничений должна возвращаться на рынок. Однако к моменту их снятия компании, пользовавшиеся поддержкой, должны развиться до такой степени, чтобы успешно конкурировать с зарубежными решениями не только на российском рынке, но и на иностранном.

Министр также предложил требования по «российскости», которые уже были введены национальным режимом в госзакупках для товаров, распространить также на услуги и нефтесервис. Он отметил, что с учетом взаимодействия нефтегазовых и машиностроительных компаний правильным было бы начать тестировать такую систему на нефтяном секторе, а в случае успешности — распространить на другие отрасли, в частности капитальное строительство и строительство дорог.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук рассказал, что регион уже использует меры поддержки, в первую очередь — региональные налоговые вычеты, благодаря которым месторождения, «к которым несколько лет назад даже не подходили», становятся перспективными. «Югра и дальше готова выступать полигоном, на котором можно отрабатывать эти технологии», — сказал господин Кухарук, предположив, что такие меры могут быть успешно тиражированы и в другие субъекты.

Анна Капустина, Тюмень