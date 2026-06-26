TNF 2026: где нефтегаз договаривается о будущем

14–17 сентября Тюмень соберет более 18 тыс.участников ТЭК, которые обсудят, как добывать эффективнее в условиях, когда более половины запасов страны — трудноизвлекаемые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пленарная сессия TNF 2025

Фото: Предоставлено TNF Пленарная сессия TNF 2025

Фото: Предоставлено TNF

Добыча нефти с конденсатом в 2026 году, по прогнозу Минэкономразвития, может остаться примерно на уровне прошлого года и составить 511 млн тонн. Около 30% в этом объеме занимают ТРИЗ. В таких условиях главный резерв роста не столько новая скважина, сколько технологии и люди.

Эти темы станут ключевыми на XI Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени. Там за четыре дня компании могут сделать то, на что обычно уходят месяцы переписок и командировок. На форум приезжают все, от кого зависит развитие ТЭК: заказчики и поставщики, разработчики технологий и ИТ-компании, институты развития, представители науки и регуляторы. Оргкомитет форума возглавляет министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Тема 2026 года — «Нефтегазовая отрасль будущего: энергия перемен». Итогом форума должен стать конкретный план действий на ближайшие годы и понимание, как государство и бизнес будут работать вместе.

В 2025 году TNF собрал 15 тыс. посетителей и около 1,5 тыс. компаний. В 2026-м организаторы ожидают более 18 тыс.участников более чем из 50 регионов России и зарубежных стран. 80% аудитории — топ-менеджеры компаний ТЭК и смежных отраслей.

«TNF давно перестал быть просто площадкой для встреч. Сегодня это рабочий инструмент отрасли: за четыре дня в Тюмени принимаются решения, которые компании потом реализуют весь год. В 2026 году мы делаем ставку на три вещи — технологии, которые позволяют добывать эффективнее при росте доли трудноизвлекаемых запасов; прямой диалог ВИНК и поставщиков без посредников; людей, потому что главный дефицит отрасли сейчас не баррель, а инженер»,— отметил исполнительный директор форума Владимир Илющенко.

Три направления, в которых отрасль ищет ответы

Деловая программа выстроена вокруг трех треков, каждый из которых закрывает свой пласт задач.

«Технологии и цифра» — самый объемный блок. Ему официально отведено два дня, но фактически он становится сквозным для всего форума. Развитие добычи, проектирования и обустройства месторождений сегодня невозможно отделить от искусственного интеллекта, отечественного ПО, автоматизации и работы с большими данными.

«Стратегии» — про тренды, которые будут определять отрасль вдолгую: устойчивый рост при ограниченных ресурсах, экология и альтернативная энергетика, адаптация к меняющейся регуляторной среде, выход на зарубежные рынки.

«Люди» — про самое дефицитное в экономике. Кадры, человеческий капитал, HR-стратегии и компетенции будущего. Фокус — на раскрытие резервов эффективности через человеческий капитал и обогащение HR-практик кросс-индустриальным опытом.

Три пространства для разных целей

Архитектура форума традиционно строится вокруг нескольких отдельных зон.

FORUM — стратегическое ядро программы. Это верхнеуровневая площадка, где формируются долгосрочные ориентиры отрасли и обсуждаются решения, определяющие ее развитие. Здесь собираются первые лица компаний, руководители ключевых направлений и закупок — те, для кого важен прямой профессиональный диалог и содержательные договоренности на высоком уровне. Здесь проходит закрытая деловая программа, открывается доступ к специальным гостиным ВИНК, назначаются индивидуальные встречи и доступно неформальное общение на уровне первых лиц.

EXPO в этом году переосмыслен: это уже не выставка, а полноценная практико-прикладная конференция и главное B2B-пространство форума. В программе более 50 мероприятий: отраслевые сессии и воркшопы, управленческие мастер-классы от ведущих бизнес-преподавателей страны, экспотуры с демонстрацией решений. EXPO традиционно остается самой посещаемой площадкой TNF.

LIVE — более неформальное место с фирменным сибирским гостеприимством, которое создает особую доверительную среду: специальные мероприятия партнеров, креативные завтраки, мотивационные лекции и интерактивы для молодых специалистов. Вечерняя программа: музыкально-гастрономический фестиваль, а для любителей активного образа жизни — забег по набережной.

Ключевые события форума

Финал всероссийской премии «Территория технологий» — одно из самых ярких событий TNF. В 2025 году премия собрала более 100 заявок из 13 регионов, 11 проектов вышли в финал, а в 2026-м участвовать смогут не только стартапы, но и крупные компании. Премия проводится при партнерстве ведущих нефтегазовых корпораций и научных институтов, главный приз — 1 млн руб. Финалисты получают право выступить с питч-сессиями на TNF EXPO, что дает шанс быть замеченными первыми лицами отрасли.

«Территория технологий» охватывает весь производственный цикл — от скважины до промышленной безопасности — и выводит на рынок новых игроков.Формат помогает представителям малого и среднего бизнеса донести свои разработки до нефтегазовых гигантов.

А закупочные сессии «День поставщика» дают возможность ВИНК и поставщикам выстроить прямой диалог о закупочных потребностях, критериях отбора и перспективах сотрудничества — без посредников и долгих согласований.

От Тюмени до Ханоя: кто едет на TNF-2026

В 2025 году в Тюмень приехали делегации из Китая, Белоруссии и Ирана. В 2026-м к ним добавляются Казахстан, Вьетнам и Азербайджан, что делает TNF одной из площадок, где формируется новая нефтегазовая дипломатия в направлении востока и юга. За время работы форума ожидается представление более 200 новых технологий и подписание более 50 соглашений о сотрудничестве.