На Кубани количество грузоперевозчиков выросло на 8,9% за три года

В Краснодарском крае в сфере грузоперевозок, по данным на 1 августа 2026 года, работают 24 807 компаний. Это на 8,9% (или 2026 организаций) больше, чем по состоянию на 1 августа 2023 года. По количеству грузоперевозчиков регион занимает третье место среди субъектов России. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики «Контур.Фокуса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Лидером по числу компаний в сфере грузоперевозок стала Москва, где работают 30 255 участников (+3412 к 1 августа 2023 года, рост на 12,7%). На втором месте — Московская область с 29 245 компаниями (+ 4889 участников, рост на 20,1%). На четвертом — Санкт-Петербург с 19 015 участникам (+1847, рост на 10,8%). На пятом — Республика Татарстан, где в отрасли грузоперевозок работают 16 203 компании (+2617, рост на 19,3%).

«Рост отрасли грузоперевозок за три года объясняется тремя ключевыми факторами: перестройкой логистики после 2022 года, бумом маркетплейсов и общим трендом на рост индивидуальных предпринимателей (их доля превысила 82%). Региональные лидеры ожидаемы — Москва, область, Краснодарский край и Татарстан. Но быстрее всего растут регионы с более низкими операционными затратами: Подмосковье (+20%) и Татарстан (+19%) обгоняют Москву (+12,7%). Для заказчиков это сигнал чаще проверять контрагентов. Для самих перевозчиков — жесткая конкуренция и сжатие маржи на фоне роста цен на запчасти и топливо. В ближайший год тренд сохранится, но рынок входит в фазу насыщения. Выживут те, кто предложит не просто машину, а комплекс услуг, прозрачный сервис и стабильную репутацию»,— прокомментировала Анастасия Мокшанцева, аналитик проекта «Контур.Фокус».

Эксперт сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока» Оксана Леонова напоминает, что с 1 сентября 2026 года вводится обязательный электронный документооборот в сфере грузоперевозок.

«Подключиться к ЭПД (электронные перевозочные документы) недостаточно — электронный обмен заработает только тогда, когда к нему готовы все участники перевозки. Грузоотправитель, перевозчик, грузополучатель, экспедитор, если он есть в цепочке, должны сформировать или подписать свою часть документа. Если один из них выпадает из процесса и не подписывает свою часть ЭПД, документооборот не завершится. Здесь проходит важная граница между подключением сервиса и реальным запуском электронного документооборота. Внутри своей компании можно достаточно быстро выбрать решение, определить ответственных и подготовить сотрудников. Дальше задача выходит за пределы одной организации: нужно синхронизироваться с партнерами, у каждого из которых свои внутренние процедуры, информационные системы и уровень цифровой зрелости. Чем больше участников задействовано в перевозках, тем больше времени требует этот этап»,— рассказала эксперт.

Маргарита Синкевич