Партию контрафактных сигарет стоимостью 5 млн рублей изъяли силовики в Хакасии

В Хакасии сотрудники республиканских управлений МВД и ФСБ изъяли партию контрафактных сигарет стоимостью более 5 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

По информации МВД, рядом с Абаканом силовики остановили легковой автомобиль, за рулем которого находился 36-летний экспедитор местной табачной компании. В багажнике машины правоохранители обнаружили 600 пачек сигарет без акцизных марок. Еще свыше 54 тыс. пачек немаркированных сигарет стоимостью свыше 5 млн руб. они нашли в ходе обыска на складе фирмы, расположенном в столице республики.

По предварительным данным, руководитель компании приобрел контрафакт у неустановленных лиц для последующей перепродажи предпринимателям из Хакасии, Тывы и Красноярского края. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ (оборот немаркированной продукции в особо крупном размере).

Илья Николаев