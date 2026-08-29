ФК «Краснодар» переиграл «Ростов»

Футбольный клуб «Краснодар» в рамках 6-го тура Российской премьер-лиги на своем поле одержал победу над «Ростовом». Игра завершилась со счетом 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

В стартовом составе «быков» с капитанской повязкой вышел форвард Джон Кордоба. С начала встречи было много борьбы и стыков на каждом участке поля. Однако быстрый гол забили именно подопечные Мурада Мусаева, когда после розыгрыша углового брешь в обороне соперника нашел Жубал. Это уже третий гол защитника в этом сезоне.

Незадолго до перерыва хозяева могли удвоить разницу: Александр Черников после стандарта бил в девятку, но удар в прыжке парировал голкипер гостей Артем Петров. На 78-й минуте краснодарцы забили второй гол усилиями вышедшего на замену Даниила Уткина, но взятие ворот из-за офсайда отменил главный судья Никита Новиков. Интрига сохранялась до последних секунд, но «Краснодар» довел встречу до победы со счетом 1:0.

После шести игр в РПЛ подопечные Мурада Мусаева занимают первое место с 18-ю очками. В следующем туре Российской премьер-лиги «быки» сыграют в Самаре 5 сентября с «Крыльями Советов». Будущий соперник идет на 11-й строчке в турнирной таблице.

Евгений Леонтьев