В Ростовской области вторые сутки тушат лесной пожар на площади 120 га

В Цимлянском районе Ростовской области продолжается крупный лесной пожар, площадь которого достигла 120 га. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Возгорание возникло утром 28 августа в Лозновском лесу неподалеку от хутора Лозной. Пожар продолжается вторые сутки. Ситуацию осложняет сильный ветер, из-за которого огонь может распространяться дальше. По данным местных властей, существует угроза его перехода в сторону поселка Дубравный.

На трассе Шахты—Цимлянск движение ограничили на участке с 133-го по 142-й километр. Транспорт направляют в объезд через станицы Камышовскую и Лозновскую.

В тушении участвуют более 100 человек — сотрудники экстренных служб, лесного хозяйства и добровольцы. Задействовано 45 единиц техники, группировку сил продолжают увеличивать. Накануне к ликвидации пожара привлекали вертолет.

Администрация Цимлянского района повторно обратилась к добровольцам с просьбой помочь в тушении. Жителей просят иметь при себе лопаты, ранцевые огнетушители, воду и шанцевый инструмент.

К вечеру 28 августа пожарным удалось локализовать отдельные очаги, после чего на ночь организовали дежурство в районе лесополосы. Утром 29 августа огонь вновь усилился. Угрозы населенным пунктам, по данным Минприроды Ростовской области, пока нет.

Валерий Климов