В Аксае отменили празднование Дня города после атаки БПЛА

В Аксае Ростовской области отменили мероприятия, запланированные на День города 29 августа, из-за мер безопасности после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщила администрация Аксайского городского поселения.

Не состоится акция «С днем рождения, Аксай», которая должна была начаться в 16:00. Также отменено выступление камерного оркестра «Родник» в городском парке культуры и отдыха, намеченное на 17:00.

Кроме того, власти перенесли запланированный на 29 августа велопробег. О новой дате его проведения будет сообщено дополнительно.

Ночью Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА. По уточненным данным, пострадали 11 человек, девять из них находятся в больницах Ростова-на-Дону и Аксайского района, в том числе четыре ребенка. Одна девочка находится в тяжелом состоянии, ей провели операцию.

В Аксайском районе обломки беспилотников обнаружили на территории складских помещений, также произошло возгорание в лесополосе. После атаки в границах поврежденной зоны был введен режим чрезвычайной ситуации.

Валерий Климов