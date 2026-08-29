Несырьевой экспорт Ростовской области в 2025 году оказался на $3,92 млрд ниже плана

Объем несырьевого неэнергетического экспорта из Ростовской области в 2025 году составил $4,8 млрд при плановом значении $8,72 млрд, оказавшись почти на $3,92 млрд, или 45%, ниже плана. Такие данные содержатся в материалах министерства экономического развития Ростовской области, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В материалах министерства отмечается, что недостижение планового значения показателя сложилось в связи со снижением экспорта продовольственных товаров.

Еще один ключевой показатель внешней торговли — объем экспорта продукции агропромышленного комплекса — также оказался ниже установленного значения. При плане $7,1 млрд фактический объем составил $5,2 млрд, то есть на $1,9 млрд, или 26,8%, меньше запланированного.

Недостижение планового показателя экспорта продукции АПК в министерстве связывают с изменением конъюнктуры зернового рынка, снижением курса доллара, низкими переходящими запасами зерна 2024 года, таможенно-тарифным регулированием и логистическими ограничениями.

При этом в регионе продолжалась реализация мер по развитию экспортной деятельности. В 2025 году АНО «Центр поддержки экспорта» оказало услуги 41 субъекту малого и среднего предпринимательства. За счет средств областного бюджета было заключено шесть экспортных контрактов, за счет федерального — 35.

В Ростовской области внедрены 14 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0. В отчетном периоде в регионе состоялось 70 международных мероприятий, в том числе 12 бизнес-миссий и 16 международных мероприятий АНО «Центр поддержки экспорта».

Кроме того, в 2025 году на базе АНО «Агентство инноваций Ростовской области» продолжил работу Центр кооперации, импортозамещения и трансфера технологий. Одним из его направлений стало взаимодействие с ведущими образовательными организациями высшего образования региона. Гранты ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» в 2025 году получили 121 субъект инновационной деятельности.

Также было подписано соглашение о межрегиональном сотрудничестве в сфере туризма между министерством экономического развития Ростовской области и комитетом по туризму города Москвы.

Валерий Климов