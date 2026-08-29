Фестиваль «Сириус — Роза Хутор» формирует новое международное культурное сообщество

Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус — Роза Хутор», проходивший с 1 июня по 31 августа 2026 года, объединил на одной сцене более 2800 участников из 25 стран мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МФИДМ «Сириус Роза-Хутор». Вместе мы - Россия!

Фото: АНО Медиадом «Сириус» МФИДМ «Сириус Роза-Хутор». Вместе мы - Россия!

Фото: АНО Медиадом «Сириус»

На три месяца Сириус и курорт «Роза Хутор» стали местом, где создавалось общее пространство развития, а культурная дипломатия получила новую, живую сцену. Программа охватила свыше 90 мероприятий на площадках Сириуса и «Роза Хутор», зрителями которых стала 31 тысяча человек.

Фестиваль «Сириус — Роза Хутор» стал событием, где артисты России, Казахстана, Бразилии, Кыргызстана, Индии, Беларуси, Китая и других стран выходили на сцену как соавторы. Модель, при которой молодежь создает общее культурное поле, а не просто обменивается визитами, была поддержана на самом высоком уровне.

Обращаясь к участникам фестиваля, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев назвал фестиваль «беспрецедентной инициативой», укрепляющей преемственность поколений и традиционные созидательные ценности, а его вклад в культурный диалог России и дружественных стран — весомым вкладом в развитие гуманитарного сотрудничества.

«Идея фестиваля выросла из самой модели Сириуса: десять лет мы соединяем образование и большую сцену, и фестиваль стал естественным продолжением этой логики — только теперь в международном масштабе и на двух площадках сразу, у моря и в горах. Мы хотели создать не гастрольную афишу, а общее пространство развития, где молодые артисты из разных стран работают вместе — репетируют, учатся, выходят на одну сцену с признанными мастерами. Фестиваль — это дипломатия действия, а не деклараций. Когда молодые музыканты из России, Казахстана, Бразилии или Вьетнама три месяца вместе репетируют и выступают, между ними возникают профессиональные и человеческие связи, которые работают десятилетиями. Мы называем это молодёжной дипломатией: не обмен визитами, а создание общего культурного поля»,— отметила председатель Совета федеральной территории «Сириус», руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Концертный центр «Сириус» и площадки курорта «Роза Хутор» приняли ведущие коллективы, среди них — Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Алексея Рубина, театры «Астана Балет» и «Астана Опера», Мариинский театр, Пермский театр оперы и балета и Театр балета Бориса Эйфмана.

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В программу фестиваля вошли выступления Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича под управлением дирижера Алексея Ньяги, Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана с российско-австралийской певицей Фантине и бразильскими музыкантами, Челябинского симфонического оркестра, а также Академического симфонического оркестра имени В.И. Сафонова и солистов Северо-Кавказской государственной филармонии имени В.И. Сафонова под управлением дирижёра Николая Цинмана.

С культурой своих стран зрителей познакомили доктор Пратибха Прахлад и труппа фонда «Прасиддха» из Индии, артисты театрального училища имени Бообека Ибраева при Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Т. Абдумомунова (Кыргызстан), а также музыканты из Бразилии — Эсдрас Маддалон (гитара), Джоандер Сантос (вокал, гитара) и Ди Стефано (перкуссия).

В свою очередь, российские коллективы познакомили зарубежных участников и гостей фестиваля с разнообразием и лучшими творческими достижениями многонационального народа нашей страны, что приобрело особое значение в Год единства народов России.

На площадке Этнопарка «Моя Россия» состоялось 8 концертов выходного дня в рамках Цикла мероприятий «Вместе мы — Россия» с участием лучших национальных коллективов из Адыгеи, Алтая, Башкортостана, Бурятии, Дагестана, Донецкой Народной Республики, Калмыкии, Коми, Сахалинской области, Татарстана, Чечни, Чувашии, а также из Архангельска, Краснодара, Липецка, Москвы, Ростова-на-Дону, Рязани, Челябинска и других городов. Каждая концертная программа знакомила зрителей с тремя уникальными коллективами, которые выступили с хореографическими, хоровыми и театральными композициями, отображающими культуру, фольклор, колорит и традиции своих регионов.

В этом году в программу фестиваля вошел авторский проект Дениса Мацуева «Крещендо», объединивший на одной сцене признанных музыкантов и молодых талантливых исполнителей.

Важной частью фестиваля стали выступления молодых музыкантов — солистов Санкт-Петербургского Дома музыки. Многие из них — выпускники программ Образовательного центра «Сириус».

В рамках юбилейной Летней академии Дома музыки на сцены Концертного центра и «Роза Холл» молодые солисты, совершенствующие свои навыки по классам скрипки, виолончели, фортепиано, флейты, гобоя, кларнета и тромбона дали 8 концертов.

В программу фестиваля вошли и образовательные интенсивы. Молодые музыковеды из России и Казахстана прошли интенсив по публицистике в сфере культуры, а юные музыканты из разных регионов стали участниками шестой «Симфонической академии» — совместного многолетнего проекта Фонда «Талант и успех» и Московской филармонии — и выступили в составе оркестра в Концертном центре «Сириус». Также гостей фестиваля ждали лекции музыковедов и творческие встречи.

Отдельным направлением фестиваля стала тема диалога человека и природы: гости присоединились к международному архитектурному семинару «От тропических территорий к горным ландшафтам: архитектура в диалоге с климатом», который познакомил участников с международным опытом и современными подходами к проектированию среды и задал новый формат экологического туризма.

Важное место в программе заняла поддержка русского языка — языка международного культурного диалога. В честь 90-летия со дня рождения Людмилы Вербицкой в Концертном центре открылось пространство «Живое слово» — интерактивная музейно-театральная среда. Экспозиция посвящена не только исследованию самого русского языка, но и его связи с природным миром.

Завершение фестиваля ознаменовало активное развитие театрального искусства в Сириусе. Одной из важных форм вовлечения молодого поколения в это направление стало проведение резиденции ГИТИСа. Молодые участники, прошедшие интенсивные мастер-классы ведущих педагогов легендарного института, выступили совместно со студентами ГИТИСа в единой музыкально-театральной постановке в Камерном зале Концертного центра.

Фестиваль, начавшийся как летний марафон искусств, завершился созданием основы для будущего Театра-лаборатории «Живое слово», который станет постоянной площадкой для реализации мультижанровой системы проектов в области образовательной, исследовательской и постановочной работы со звучащей русской речью.

В 2027 году состоится второй Международный фестиваль искусств для детей и молодёжи «Сириус — Роза Хутор», насыщенная афиша которого охватит все основные жанры музыкального искусства — оперы, балеты, симфонические и камерные концерты, а также будет включать образовательные и познавательные проекты, кинопоказы, творческие встречи и мастер-классы, совместные творческие проекты детей и молодёжи из разных стран.

«В будущем сезоне мы планируем не просто повторить положительный опыт фестиваля этого года, а сделать шаг вперед. Запустим новые площадки под открытым небом, погружая гостей в атмосферу единения искусства и величественной природы региона. Наша задача — повысить возвращаемость гостей. Фестиваль длиною в лето идеально ее решает. Уже в будущем году на курорте появится статус фестивального туриста, и первыми воспользоваться привилегиями этой программы смогут гости Международного фестиваля искусств для детей и молодежи "Сириус — Роза Хутор", получая кешбэк в программе "Роза Бонус" и оплачивая ими любые услуги курорта»,— отметил генеральный директор ООО «Роза Хутор» Константин Нестеров.

Финальным аккордом фестиваля стал «Парад юношеских оркестров». За четыре вечера симфонического марафона на сцену Концертного центра «Сириус» вышли 7 коллективов: Детский симфонический оркестр «Росатома», Челябинский детско-юношеский симфонический оркестр, Уральский юношеский оркестр, Камерный оркестр Белорусской государственной академии музыки, Молодежный камерный оркестр Консерватории города Хошимина (Вьетнам), Всероссийский юношеский симфонический оркестр и Всемирный юношеский симфонический оркестр, в состав которого вошли молодые музыканты из 24 стран (Азербайджан, Алжир, Армения, Беларусь, Бельгия, Бразилия, Вьетнам, Грузия, Египет, Иран, Испания, Казахстан, Киргизия, Китай, Корея, Ливан, Македония, Малайзия, Молдова, Сербия, Турция, Хорватия, Чили, ЮАР и Россия). Финальный концерт под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета стал масштабным завершением всего трехмесячного фестивального марафона.

ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор", 123458, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, помещ. 1/3/1, ОГРН 1037702012952

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