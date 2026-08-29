Нижегородский губернатор не исключил переноса концерта Канье Уэста в Городец

Власти Нижегородской области готовы обсудить проведение в регионе концерта американского рэпера Канье Уэста. Об этом заявил губернатор области Глеб Никитин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэпер Канье Уэст

Фото: Evan Agostini / Invision / AP Рэпер Канье Уэст

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

«Нет такой информации, что кто-то "за" или кто-то "против". А мы, безусловно, готовы были бы рассмотреть любые варианты»,— сказал господин Никитин Telegram-каналу «Юнашев Live».

Агентство Say Agency анонсировало концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Однако площадка заявила, что не подписывала договор об аренде, поэтому шоу на стадионе провести не смогут. Организаторы уверяли, что выступление рэпера не отменяется, и ему уже заплатили аванс. Провести концерт Канье Уэста в городе Городце Нижегородской области ранее предложил глава округа Александр Мудров. РБК и «Фонтанка» вчера сообщили, что выступление рэпера в Петербурге все же может состояться.

Подробнее — в материале «Ъ» «Синдром отмены».