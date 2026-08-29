Нижегородский губернатор не исключил переноса концерта Канье Уэста в Городец
Губернатор Никитин: в Нижегородской области допускают приезд Канье Уэста
Власти Нижегородской области готовы обсудить проведение в регионе концерта американского рэпера Канье Уэста. Об этом заявил губернатор области Глеб Никитин.
Рэпер Канье Уэст
Фото: Evan Agostini / Invision / AP
«Нет такой информации, что кто-то "за" или кто-то "против". А мы, безусловно, готовы были бы рассмотреть любые варианты»,— сказал господин Никитин Telegram-каналу «Юнашев Live».
Агентство Say Agency анонсировало концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Однако площадка заявила, что не подписывала договор об аренде, поэтому шоу на стадионе провести не смогут. Организаторы уверяли, что выступление рэпера не отменяется, и ему уже заплатили аванс. Провести концерт Канье Уэста в городе Городце Нижегородской области ранее предложил глава округа Александр Мудров. РБК и «Фонтанка» вчера сообщили, что выступление рэпера в Петербурге все же может состояться.
Подробнее — в материале «Ъ» «Синдром отмены».
Организаторы концерта, Say Agency, 26 августа 2026 года подтвердили, что концерты Канье Уэста в России не отменены, и они продолжают поддерживать контакт с музыкантом, призывая поклонников ждать официального заявления. Агентство направило стадиону подписанный договор об аренде и ожидает урегулирования ситуации. Генеральный директор Say Agency Анна Субчева заявила, что Канье Уэст уже получил предоплату и не отменяет свой визит в Россию.
Проведение концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 10 и 11 октября 2026 года было анонсировано Say Agency 17 августа 2026 года, причем билеты стоимостью от 9 тыс. до 160 тыс. рублей быстро раскупили. Однако уже 24 августа пресс-служба «Газпром Арены» сообщила, что договор аренды не был заключен, что делает проведение мероприятия невозможным. При этом официальный сайт тура Канье Уэста продолжает показывать концерты в России среди запланированных мероприятий. В 2025 и 2026 годах концерты Канье Уэста отменялись в Австралии, Словакии, Польше, Швейцарии и Великобритании из-за его поддержки нацистской идеологии.