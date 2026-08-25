Глава МСУ в Нижегородской области позвал Канье Уэста провести концерт в Городце

Провести концерт Канье Уэста в городе Городце Нижегородской области предложил глава округа Александр Мудров. «Если у Канье Уэста есть сложности с выступлением в Санкт-Петербурге, он всегда может провести концерт на гостеприимной Городецкой земле. Места хватит всем», — написал господин Мудров в своем канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музейный центр "Город мастеров" на берегу Волги в Городце

Фото: Елена Ковалева / Коммерсантъ Музейный центр "Город мастеров" на берегу Волги в Городце

Фото: Елена Ковалева / Коммерсантъ

Городец с населением около 28 тыс. человек — один из древнейших городов Нижегородской области, основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким.

Как писал «Ъ», на прошлой неделе Say Agency анонсировало концерты рэпера на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Однако представители площадки заявили, что не заключали договор. В «Газпром Арене» утверждают, что организаторы начали продажу билетов без необходимых документов. На официальном сайте тура Канье Уэста анонс концертов в России пока остался.

Галина Шамберина