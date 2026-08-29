Утром 29 августа бензин отпускают на 62 АЗС Краснодара

В Краснодаре по состоянию на утро 29 августа работают 62 автозаправочные станции. В городской администрации отмечают, что ситуация с наличием топлива в течение дня может меняться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Бензин АИ-92 доступен на 30 АЗС, АИ-95 — также на 30, АИ-100 — на четырех. Дизельное топливо отпускают на 57 заправках.

В сети «Роснефть» работают АЗС на улицах Лизы Чайкиной, Котовского, Бородинской, Дзержинского, Кубанской Набережной и Крупской, а также на Ростовском шоссе и трассе Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина.

АЗС «Лукойла» открыты на улицах Тургенева, проспекте Чекистов, Автолюбителей, Уральской, Крылатой, Восточно-Кругликовской, Дзержинского, Российской, Тополиной, а также на Мирном проезде и Западном обходе.

В сети «Газпром» топливо доступно на АЗС на улицах Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан и на Ейском шоссе. Заправки «Газпромнефти» работают на улицах Селезнева, Уральской, Кирилла Россинского, Евдокимовской, Восточно-Кругликовской, Калинина, Евдокии Сокол, Суворова и Ялтинской, а также на Западном обходе и трассе Краснодар — Кропоткин.

Кроме того, топливо отпускают на АЗС Rusoil на улицах Дальней, Ростовском шоссе, Уральской, Дзержинского и Пластунской. Работают также станции «Татнефти» на Ростовском шоссе, VP возле поселка Индустриального, «СитиОйл» на Ростовском шоссе, Teboil на улице Красных Партизан и «Уфимнефти» на улицах Дзержинского, Солнечной и Ростовском шоссе.

Открыты АЗС Atan на улице 1-й Дорожной, в хуторе Ленина и на улице Красных Партизан, «Ирбис» на улице Степана Разина, PNB на улицах Монтажников и Шевченко, «Сивнефть» на Уральской, ЮНК на Российской, «Партнер» на Уральской, «ОПТИ» на Красных Партизан и Petrol на улице 70-летия Октября.

На части заправок по решению собственников действуют ограничения: топливо отпускают только непосредственно в баки автомобилей. Еще 44 АЗС временно прекратили продажу топлива, девять объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Вячеслав Рыжков