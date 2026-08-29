В Ростове ввели режим ЧС в границах домов, поврежденных при атаке БПЛА

В Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации в границах двух многоквартирных домов, поврежденных в результате атаки беспилотников в Пролетарском районе. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Решение приняли на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. По итогам заседания начальник городского управления по делам ГО и ЧС Андрей Азарянский доложил о ликвидации последствий атаки. Возникшие возгорания уже потушены.

В городе организуют оперативный штаб и комиссии, которые оценят ущерб. Специалисты проведут поквартирные обходы, зафиксируют повреждения и будут принимать от жителей заявления на материальную помощь.

Коммунальным службам поручено восстановить подачу коммунальных ресурсов в поврежденные дома и убрать прилегающую территорию.

Во время атаки в Ростове пострадало 7 человек, в том числе двое детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Валерий Климов