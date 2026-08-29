Коммунальные платежи на Дону с октября вырастут в среднем на 9,8%

С октября 2026 года жители Ростовской области будут платить за коммунальные услуги в среднем на 9,8% больше, чем в январе. Новая индексация вступит в силу 1 октября и станет второй в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На муниципальном уровне предельный рост платы установлен в диапазоне от 9,3% до 11%. Для Ростова-на-Дону предел составит 11%, а с учетом разрешенного отклонения в отдельных территориях платеж может увеличиться максимум на 11,9%.

Январское повышение составило 1,7% и было связано с увеличением НДС. При этом два повышения нельзя складывать напрямую: январский рост рассчитывался относительно декабря 2025 года, а октябрьский — относительно января 2026-го. В результате совокупное увеличение платы за год составит примерно 11–12%, без учета возможных муниципальных отклонений.

При этом сами экономически обоснованные тарифы увеличатся значительно сильнее. Стоимость тепловой энергии вырастет на 26,2%, холодного водоснабжения — на 19,2%, водоотведения — на 14,3%. Эти показатели не отражают непосредственное увеличение коммунальных платежей населения: их рост ограничен установленными индексами, а разницу между экономически обоснованным тарифом и платежом граждан компенсируют бюджетные субсидии.

Для населения тепловая составляющая платы за отопление и горячую воду вырастет на 9,9%. Холодная вода, водоотведение, сжиженный газ и обращение с твердыми коммунальными отходами подорожают на 9,8%.

Отдельно изменятся тарифы на электроэнергию. В зависимости от объема потребления с октября они вырастут на 11,19%, 13,36% и 9,07% соответственно для первого, второго и третьего диапазонов. Природный газ подорожает до 9,9%.

Стоимость сжиженного газа в октябре останется прежней. Тариф на него уже установлен на весь 2026 год, причем с января он был на 7,6% ниже декабрьского уровня 2025 года.

Для организаций механизм ограничения платы населения не действует. С октября на бизнес будет перенесен рост экономически обоснованных тарифов, в том числе на тепло и водоснабжение. Поэтому увеличение коммунальных расходов может оказаться более существенным для предприятий промышленности, сельского хозяйства, торговли и сферы услуг.

Валерий Климов