Лечение на полторы ставки

Медицинские организации Краснодарского края укомплектованы врачами только на 88%, а средним медперсоналом — на 92%. В сельской местности ситуация похожа. По словам участников рынка, статистика не отражает реального положения дел, поскольку речь идет не о живых людях, а о ставках. Эксперты говорят о необходимости стимулировать медработников рублем и жильем, признавая, что врачей не хватает и в коммерческих клиниках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Краснодарском крае медицинские организации, оказывающие амбулаторную помощь, укомплектованы врачами на 88%, средним медперсоналом — на 92%. В сельской местности показатели 86 и 93% соответственно, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, одним из основных инструментов восполнения дефицита остается целевое обучение. В 2026 году около 400 выпускников Кубанского государственного медицинского университета завершили обучение по целевой квоте за счет федерального бюджета. После прохождения аккредитации они должны выйти на работу в медицинские учреждения края в соответствии с условиями договоров о целевом обучении.

Еще одним механизмом привлечения и закрепления молодых специалистов должно стать наставничество. Соответствующие изменения в федеральное законодательство вступили в силу 1 марта 2026 года. Предполагается, что работа под руководством опытного специалиста позволит выпускникам быстрее адаптироваться в коллективе, получить необходимые практические навыки и перейти к самостоятельной работе.

Однако, по оценке экспертов, одного увеличения числа выпускников недостаточно. Главный врач краснодарского филиала клиники «Евромед», кандидат медицинских наук Екатерина Шинкаренко считает, что кадровая проблема затрагивает как государственные, так и частные медицинские организации. По ее словам, при показателе в 34 врача на 10 тыс. населения Кубань заметно отстает от среднероссийских значений, а по численности медсестер и фельдшеров — и вовсе провалилась в нижнюю часть общероссийского рейтинга.

«Для удержания квалифицированных кадров действующие меры необходимо усиливать. Ключевые направления — повышение оплаты труда, расширение жилищных программ, увеличение целевого набора по дефицитным специальностям, развитие медицинской инфраструктуры в сельской местности и партнерство с частным сектором в подготовке и переподготовке кадров»,— акцентирует госпожа Шинкаренко.

По подсчетам эксперта, в будущем дефицит в государственных учреждениях составит примерно 4 тыс. врачей и 8 тыс. специалистов среднего медицинского персонала.

В зоне наивысшего риска — службы скорой помощи и первичное звено, где катастрофически не хватает анестезиологов-реаниматологов, кардиологов, педиатров, рентгенологов, терапевтов и ревматологов.

Дополнительной мерой поддержки Екатерина Шинкаренко считает нужным сделать льготы для детей медработников, включая спецпрограммы и расширение бюджетных мест в профильных вузах.

На необходимость учитывать специфику Краснодарского края при оценке кадровой обеспеченности обращает внимание главный врач сети клиник ООО «НикМед», эксперт БФ «Онкологика» Елена Бережная. По ее мнению, формальный показатель в 88% означает дефицит в 12% относительно полной укомплектованности, однако сам показатель не отражает реальное количество работающих врачей.

«Медицинские работники для удовлетворения потребности населения в медицинской помощи должны работать с повышенной нагрузкой — на 1,2 ставки. Однако есть нюанс: с 2021 года показатель укомплектованности рассчитывается из фактически занятых ставок, а не по физическим лицам, соответственно, работать приходится врачам на 1,5 и более ставки»,— поясняет Елена Бережная.

Она уверена, что для Кубани проблема имеет особую остроту из-за численности и структуры населения. На регион одновременно влияют миграционный прирост и сезонная нагрузка, связанная с курортным потоком. В сельской местности ситуация сложнее: молодые специалисты менее охотно переезжают в небольшие населенные пункты, а значительная часть действующего персонала находится в пенсионном возрасте.

К наиболее востребованным специалистам Елена Бережная относит анестезиологов-реаниматологов, терапевтов, педиатров, кардиологов и неврологов, а также сотрудников скорой помощи. В районах, по ее мнению, особенно заметен дефицит офтальмологов, неврологов и врачей функциональной диагностики.

При этом действующие меры поддержки эксперт считает значимыми. В регионе работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», медицинским работникам компенсируют аренду жилья и коммунальные расходы, предоставляют служебное жилье, а в отдельных случаях помогают с устройством детей в детские сады и школы. Дополнительным механизмом становится развитие наставничества.

«Конечно, такая ситуация некомфортна. Это состояние, при котором неизбежны очереди, выгорание персонала, снижение доступности помощи в удаленных районах»,— уточняет госпожа Бережная.

Эксперт отдельно выделяет роль Кубанского государственного медицинского университета в восполнении кадрового дефицита. По ее оценке, приток специалистов в региональные учреждения здравоохранения обеспечивается в том числе за счет целевого обучения, поэтому наличие собственного медицинского вуза остается одним из ключевых преимуществ края.

Коммерческий директор «Будь Здоров» в Краснодаре Екатерина Миронова отмечает, что частная медицина испытывает не меньшую потребность в квалифицированных кадрах. Причем речь идет не только о медиках, но и об управленцах из сферы здравоохранения, инженерах по обслуживанию сложного медоборудования и IT-специалистах, внедряющих искусственный интеллект. Частные клиники вынуждены сами выстраивать партнерства с вузами, запускать внутренние целевые программы и бороться за каждого специалиста.

В минздраве края рассчитывают частично закрывать потребность за счет выпускников целевого набора. Однако эксперты указывают, что для долгосрочного эффекта потребуются не только новые кадры, но и условия для их закрепления в регионе.

Нурий Бзасежев