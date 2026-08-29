Логистический объект Ozon в Ростовской области атаковали БПЛА

Логистический объект Ozon в Ростовской области подвергся атаке беспилотника в ночь на 29 августа. После атаки на территории объекта произошло небольшое возгорание, которое оперативно потушили, сообщила пресс-служба компании.

Из-за объявленной в регионе беспилотной опасности сотрудников объекта заранее эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал.

Атака произошла на фоне массированного налета БПЛА на Ростовскую область. Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщил о семи пострадавших в регионе, в том числе четырех госпитализированных в Ростове-на-Дону.

Валерий Климов