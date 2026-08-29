При атаке беспилотников на Ростовскую область пострадали семь человек

По уточненным данным, в результате массированной атаки беспилотников на Ростовскую область пострадали семь человек. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В Ростове-на-Дону госпитализированы четыре человека — двое взрослых и двое детей. Один из детей находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону обломки БПЛА повредили два многоквартирных дома. На месте работают экстренные службы, проводится эвакуация жителей. Для них развернули временный пункт размещения, дежурят бригады скорой помощи.

Еще три человека обратились за медицинской помощью в Аксайском районе. Обломки беспилотников обнаружены на территории складских помещений. Кроме того, произошло возгорание в лесополосе.

В Багаевском районе повреждены частные дома — в них выбило остекление. Пострадавших нет.

Информация о последствиях атаки уточняется. Беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется.

Валерий Климов