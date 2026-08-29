«В центре Краснодара можно легко подхватить лишай через кожу или грязные руки»

Период конца лета и начала осени — время обострения хронических заболеваний. Это и гипертоническая болезнь, и сахарный диабет, и язва желудка, а также псориаз, экзема, атопический дерматит и другие кожные патологии. Об источниках заражения, группе риска и правильном лечении — «Ъ-Кубань» рассказывает практикующий краснодарский врач-дерматовенеролог высшей категории Алексей Шевченко.

Алексей Шевченко

Фото: пресс-служба «Клиника Клиницист»

«Начну с проблемы активизации стригущего лишая. Он сейчас очень распространен и заразен как для детей, так и для взрослых. Есть много факторов, которые предрасполагают заболеванию. Заражению подвержены, в первую очередь, подвижные дети, которые строят какие-то шалаши, играют в камыше или за гаражами, в подвалах, чердаках и в песочницах — местах, где водятся бродячие животные. Скажу больше, даже на лужайках в центре Краснодара (на том же Александровском бульваре), где каждый кустик и травинка “помечены” собаками, человек может легко подхватить лишай через кожу или грязные руки. Особенно это касается резвящихся детей.

Если появляется высыпание на коже, нужно незамедлительно обращаться к дерматологу. Только он ставит диагноз и назначает комплексное лечение. Важно понимать, что заболевание это излечимое, поэтому важна диагностика и раннее выявление. Как раз в августе и в начале сентября — период активизации стригущего лишая. Нужно отметить, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, а также слушать всяких нутрициологов и прочих неквалифицированных “специалистов по БАДам” и блогеров.

Конечно же, летом с моря и со станиц привозят очень много кишечной инфекции. Ее источник в грязных овощах и фруктах, малопонятной уличной еде, «домашних напитках». Синдром раздраженного кишечника обостряет внутренние заболевания, формируются норовирусы и ротавирусы. Все это дает реакции на коже.

Кроме того, в конце лета есть масса психологических дисбалансов и стрессов, которые также имеют отражение на коже. Сейчас дети собираются в школу, а это стресс и для них, и для их родителей. Многие опытные дерматологи обладают способностями определить и верифицировать причинно-следственную связь между кожной патологией и стрессом, что очень хорошо помогает в вопросах выявления и лечения заболеваний.

Для позднего лета характерно заболевание пиодермией. Это группа гнойных заболеваний кожи и подкожной клетчатки, которые вызывают бактерии (стафилококки и стрептококки). Она встречается и у маленьких деток пяти-семи лет, и у двенадцати-семнадцатилетних подростков. Особенно у тех, кто активно сейчас используют солнечные дни для соревнований на песке, асфальте, искусственном покрытии. В мелкую рану попадает инфекция, которой в такую жару в нашем болотистом регионе предостаточно. При первых нагноениях необходимо немедленно обращаться к врачу и не допускать никакого самолечения, иначе начнется загноение, потом рожа, потом целлюлит. Это не тот целлюлит, который косметический, а тот, который с температурой 40-41 градусов и с тяжелым изменениями организма.

Не забываем о борщевике. Хоть у нас его не так много, как в других регионах, но в лесополосах он встречается. Также следует помнить о пастернаке, сельдерее, петрушке, когда эти растения убирают без перчаток. Образуются пузыри, что по существу такой же борщевиковый дерматит.

Нужно сказать и о вторичных эритемах. У нас их несколько: это многофорная, ситуативная и стойкая эритема, а также розовый лишай или питириаз Жибера. Это очень распространенное заболевание, которое сейчас крайне часто встречается из-за перепадов температур, вызванных использованием кондиционера, из-за сквозняков и прохладного моря. Организм истощается иммунологически, эндокринологически, и — как проявление этого — идут пятна по типу папиросной бумаги по всему телу. В этом случае также необходимо немедленно обращаться к врачу.

Парапсориазы, которых больше пятидесяти видов, приводят к лимфоме и раку кожи. Есть много заболеваний, так называемых фотодерматозов. Все обостряется на фоне употребления отдыхающими красного вина, самогона, разного курения. И, конечно, употребление в пищу арбузов, винограда, инжира, дынь — серьезно нарушает функцию пищеварения. А проблема с желудком тут же отражается на коже. Реагирует лицо, которое является зеркалом желудка. В заключение скажу, что патология кожи — это зеркало всего организма».