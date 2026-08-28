Премьера балета «Игрок», фестиваль рок-музыки Murderfest и день рождения Новосибирского зоопарка им. Шило

Когда состоится премьера балета «Игрок» по роману Федора Достоевского в НОВАТе, где пройдет фестиваль рок-музыки Murderfest и что ждет гостей на дне рождения Новосибирского зоопарка им. Шило.

29 августа (суббота)

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В лофт-парке «Подземка» пройдет Murderfest – фестиваль тяжелого рока. Свое шоу представят пять разных метал-групп из Сибири. На сцене выступят новосибирские группы Cadaver Carnivore и The Dead State, кузбасская Stone Cage, 58.1 и «Духи цеха». Начало в 18:00.

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Новосибирский зоопарк им. Шило в этот день отметит свой 79-й день рождения. Программа начнется в 11:00 и завершится в 22:00. Гостей ожидают пенная вечеринка, выступления ансамблей и жонглеров, яркие фотозоны, конкурсы и различные интерактивы от зоопарка и партнеров.

В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка «Священники на передовой». На экспозиции собраны мультимедийные материалы, информационные стенды, живописные произведения и подлинные артефакты, обладающие высокой историко-культурной ценностью. Например, боевые стяги, шевроны, богослужебная и просветительская литература, иконы, а также личные вещи погибших священнослужителей. Кроме того, представлено около 20 полотен Николая Давыдова. Выставка доступна с 12:00.

30 августа (воскресенье)

В Затулинском парке пройдет «Арт-фабрика». Это фестиваль современного искусства, который объединяет художников, дизайнеров и перформеров. В программе заявлены интерактивные выставки, арт-объекты и перформансы, эффект-квесты и аллеи впечатлений, а также фотозоны-иллюзии, мастер-классы, шоу-площадки и лекторий о креативных индустриях. Начало в 11:00.

В Новосибирской государственной филармонии пройдет традиционный гала-концерт, который также завершит Международный органный фестиваль. Гостей ожидает мультижанровая программа и по-особому живая атмосфера, в которой орган «переосмысливает» шедевры оперы и камерной музыки в коллаборациях с другими музыкальными инструментами. Начало в 18:00.

31 августа (понедельник)

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В музее космонавтики им. Кондратюка откроется выставка, посвященная 65летию полета человека в космос — «Космос всегда мечта». Организаторами выступили Музей Новосибирска и Музей Банка России в Новосибирске. На экспозиции представлены 10 юбилейных монет и пять монет на тему освоения космического пространства. Кроме того, у посетителей есть уникальная возможность приобщиться к космической истории и вспомнить о главных ее событиях. Выставка доступна с 12:00.

1 сентября (вторник)

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В кинотеатре «Победа» пройдет спецпоказ фильма «Чучело». Пронзительная драма о школьной травле вызвала ожесточенные общественные споры и стала смелым прорывом в советском кинематографе. Картина удостоилась Государственной премии СССР и главного приза фестиваля в Лаоне. Фильм выпустила киностудия «Мосфильм» в 1983 году. Над экранизацией повести Владимира Железникова работал режиссер и соавтор сценария Ролан Быков. Начало в 11:15.

2 сентября (среда)

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В НОВАТе состоится премьера балета «Игрок» по роману Федора Достоевского. Постановку представит Севастопольский государственный театр оперы и балета. Балет впервые раскроет знаменитое произведение русской классики в масштабном хореографическом прочтении. Хореографом-постановщиком спектакля выступил Джон Пол Кук. Начало в 19:00.

3 сентября (четверг)

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Новосибирский Дом джаза завершает летний сезон теплоходов «Джаз на Оби». На нижней палубе гостей ожидает просторная каюта, где будет звучать живая музыка в исполнении Duletov Band. Верхняя палуба имеет крышу, это открытая зона отдыха со стульчиками и возможностью танцевать. Начало в 20:00 (сбор гостей в 19:45).

4 сентября (пятница)

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В клубе «Ночь» выступит Дэн Барнетт — австралийский тромбонист и вокалист — вместе с московским квартетом Дмитрия Сабурова. В программе прозвучат авторские композиции и джазовые стандарты, которые переплетаются с бразильской босса-новой. Особой деталью вечера станут проникновенные баллады, часть из которых он исполнит на настоящих морских раковинах. Начало в 20:00 (сбор гостей в 19:00).

Александра Стрелкова