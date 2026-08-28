Южные таможенники предотвратили ущерб на сумму более 83 млн рублей

За 8 месяцев 2026 года сотрудники Южного таможенного управления выявили более 1,6 млн единиц продукции, признанной контрафактной. Это на порядок выше, чем годом ранее. Об этом начальник отдела торговых ограничений и экспортного контроля ЮТУ Елена Гурова рассказала на круглом столе «Маркетплейсы без рисков: что изменит закон в практике защиты брендов и потребителей от контрафакта?», который организовал «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

По словам спикера, действия таможенных органов ЮТУ позволили предотвратить нанесение правообладателям ущерба на общую сумму свыше 83 млн руб.

«Также в отношении 1,8 млн единиц продукции завершены проверочные мероприятия, получены заключения правообладателей о наличии признаков контрафактности, судебные заседания планируются в ближайшее время», — пояснила госпожа Гурова.

Она добавила, что по фактам нарушения прав интеллектуальной собственности с января по август 2026 года было возбуждено девять дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров).

Как рассказала представитель ЮТУ, номенклатура товаров разнообразна: от продуктов питания и игрушек до одежды, обуви и электроники. «Результаты работы показывают, что поток подделок не ослабевает, пресечение их оборота не теряет актуальности. Отмечается тенденция развития внутреннего производства контрафакта. Об этом свидетельствует большое количество изъятых упаковочных материалов. Так почти весь контрафакт, выявленный таможенными органами ЮТУ в 2025 году, это — крышки и банки для напитков известных товарных знаков, флаконы для бытовой химии и шампуней, пакеты, заготовки для обуви и т.д. Их количество превысило 100 тыс. единиц», — сообщила Елена Гурова.

Владимир Андреев