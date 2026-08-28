В городе Шахты износ водопроводных сетей превышает 85%

Износ водопроводных сетей в Шахтах превышает 85%. Канализационный коллектор, функционирующий с 1962 года, обслуживает порядка семи тысяч жителей. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

На сегодняшний день все обслуживание сводится к устранению локальных порывов и дефектов. Вместе с тем, на отдельных участках зафиксированы локальные улучшения: проложен новый водопровод по адресу ул. Ворошилова, 40, завершены работы в центре «Добродея».

Ростовская область участвует в федеральной программе модернизации коммунальной инфраструктуры. На 2027–2028 годы предусмотрено финансирование в объеме около 2 млрд руб. Значительная часть средств будет направлена на капремонт разводящих сетей водоснабжения и водоотведения в Шахтах.

Мария Хоперская