Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

РФС запретил «Ростову» и «Сочи» регистрировать новых игроков

Российский футбольный союз (РФС) ввел запрет на регистрацию новых игроков для футбольных клубов «Ростов» и «Сочи». Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Ранее стало известно о задержках по выплате зарплат в «Ростове». В отношении «Сочи» РФС ранее применял аналогичные санкции из-за задолженности перед самарскими «Крыльями Советов» за переход защитника Александра Солдатенкова.

В июне 2026 года РФС удовлетворил заявление самарского клуба и постановил взыскать с «Сочи» задолженность за футболиста, а также пени за нарушение сроков выплат.

Ограничение на регистрацию новых игроков означает, что клубы не смогут заявлять новых футболистов до снятия соответствующих запретов.

Анна Гречко

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд