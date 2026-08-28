РФС запретил «Ростову» и «Сочи» регистрировать новых игроков

Российский футбольный союз (РФС) ввел запрет на регистрацию новых игроков для футбольных клубов «Ростов» и «Сочи». Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Ранее стало известно о задержках по выплате зарплат в «Ростове». В отношении «Сочи» РФС ранее применял аналогичные санкции из-за задолженности перед самарскими «Крыльями Советов» за переход защитника Александра Солдатенкова.

В июне 2026 года РФС удовлетворил заявление самарского клуба и постановил взыскать с «Сочи» задолженность за футболиста, а также пени за нарушение сроков выплат.

Ограничение на регистрацию новых игроков означает, что клубы не смогут заявлять новых футболистов до снятия соответствующих запретов.

Анна Гречко