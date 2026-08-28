Эксперт: на площадках отечественных маркетплейсов зафиксировано 36 млн нарушений

В Торгово-промышленной палате Ростовской области состоялся круглый стол по теме защиты потребителей и предпринимателей от контрафакта на маркетплейсах. Мероприятие было организовано «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Центра развития перспективных технологий» Фото: пресс-служба «Центра развития перспективных технологий»

По словам заместителя генерального «Центра развития перспективных технологий» по контрольно-надзорной деятельности Антона Гущанского, в 2026 году на площадках отечественных маркетплейсов было зафиксировано порядка 36 млн нарушений — преимущественно в сегментах, обязательных для сертификации, где присутствуют товарные знаки. Доля продукции с нарушениями составляет 2% от общего объема.

По словам эксперта, среди типичных нарушений — неизвестное происхождение товара, отсутствие сведений об импортере и подделка маркировки. При этом система отмечает миграцию контрафакта в новые товарные категории. Частыми примерами являются курительные принадлежности, БАДы, витамины, которые намеренно не декларируют и размещают в несоответствующих продукции разделах. Особая опасность такого нарушения, по словам господина Гущанского, заключается в том, что большинство потребителей ориентируются не на отдельные категории, а на общую товарную систему.

Также эксперт отметил, что госорганы придерживается курса на регулирование, что должно положительно сказаться на добросовестных участниках рынка. В частности, с 1 сентября Роспотребнадзор перейдет на автоматическое начисление штрафов — за реализацию просроченных товаров и продажу выше установленных государством цен. В числе предложений по противодействию нарушениям — выявление контрафакта благодаря анализу средней цены на оригинальный бренд.

Константин Соловьев