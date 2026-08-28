Счетная палата края «зарубила» поправки в госпрограмму развития автодорог

Контрольно-счетная палата Краснодарского края (КСП КК) нашла необоснованным предложение о внесении поправок в государственную программу развития сети автомобильных дорог, предусматривающее модернизацию аппаратных комплексов (системы видеокамер) вместо их закупки. Об этом орган финансового контроля сообщил в ответе на запрос «Ъ-Кубань». По данным издания, речь идет об освоении 1,2 млрд руб. бюджетных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сириуса Фото: пресс-служба Сириуса

Проект постановления губернатора Кубани о внесении изменений в госпрограмму «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», разработанный региональным минтрансом, предполагал решение ряда финансовых вопросов и перераспределение бюджетных средства на мероприятия программы. В частности, одна из поправок предполагала вместо приобретения и установки новых 360 программно-аппаратных комплексов (систем видеокамер) модернизировать 600 имеющихся.

КСП КК нашла такое решение необоснованным.

Источник издания, знакомый с ситуацией, рассказал «Ъ-Кубань», что государственные аудиторы якобы усмотрели в варианте модернизации программных комплексов несоответствие проекта целям госпрограммы и закона, которые предполагают обеспечение новыми программными комплексами всех аварийно-опасных участков дорог. Модернизация же имеющихся комплексов не будет работать на «закрытие» проблемных мест. Кроме того, есть вопросы к стороне обеспечения конкурентной среды при реализации мероприятий госпрограммы и избыточного расходования бюджетных средств.

По данным источника, КСП КК якобы не просто «зарубила» проект, но и направила руководству администрации региона и в Законодательное собрание письма с целью предупреждения освоения бюджетных средств в отсутствие конкуренции. Однако такие подробности в ответе КСП КК изданию не сообщаются.

Андрей Петров