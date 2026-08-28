В Таганроге из-за ремонтных работ на четыре месяца перекроют улицу Чехова

В Таганроге с 29 августа по 31 декабря перекроют движение по нечетной стороне улицы Чехова. Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.

Причиной ограничений станут ремонтные работы. С 31 августа подрядчик начнет фрезерование асфальтобетонного покрытия на участке от улицы Галицкого до улицы Сызранова.

На четной стороне этого участка улицы Чехова временно организуют двустороннее движение. Объезд следует осуществлять строго по утвержденной схеме организации дорожного движения — водителям необходимо ориентироваться на временные знаки и разметку.

Горожанам рекомендуют заранее планировать маршруты, учитывать возможные задержки и снижать скорость при проезде ремонтируемого участка.

Мария Хоперская