«Яблоко» сняли с выборов в заксобрание Калининградской области

Калининградский областной суд удовлетворил иск об отмене регистрации списка кандидатов от партии «Яблоко» на выборах депутатов законодательного собрания региона. Об этом сообщил лидер общеобластной части списка «Яблока» в Калининградской области Иван Большаков. С иском обратилось калининградское отделение партии «Коммунисты России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер общеобластной части списка «Яблока» в Калининградской области Иван Большаков (слева) и председатель партии Николай Рыбаков

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Лидер общеобластной части списка «Яблока» в Калининградской области Иван Большаков (слева) и председатель партии Николай Рыбаков

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В опубликованном пресс-службой «Яблока» обращении Иван Большаков заявил, что партия будет обжаловать решение суда. По его словам, борьбу за места в заксобрании Калининградской области от «Яблока» продолжают двое кандидатов по одномандатным избирательным округам: Дмитрий Мамаев и Роман Морозов.

Как сообщал «Ъ» руководитель регионального отделения «Коммунистов России» Алексей Колобов, в заявлении партия опиралась на иск «Родины», по которому «Яблоко» сняли в выборов в Госдуму.

Это четвертый регион, в котором список кандидатов «Яблока» сняли с выборов в парламент по иску оппонентов. Ранее такие же решения были приняты в Свердловской области, Карелии и Псковской области. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области списки «Яблока» не были зарегистрированы.

Верховный суд снял «Яблоко» с выборов в Госдуму 10 августа по иску партии «Родина». Поводами стали иностранное финансирование партии, не оплаченная из избирательного фонда агитация и нарушение авторских прав, отмечалось в решении Верховного суда.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Яблоко" теряет регионы».