«Яблоко» сняли с выборов в заксобрание Калининградской области
Калининградский областной суд удовлетворил иск об отмене регистрации списка кандидатов от партии «Яблоко» на выборах депутатов законодательного собрания региона. Об этом сообщил лидер общеобластной части списка «Яблока» в Калининградской области Иван Большаков. С иском обратилось калининградское отделение партии «Коммунисты России».
Лидер общеобластной части списка «Яблока» в Калининградской области Иван Большаков (слева) и председатель партии Николай Рыбаков
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
В опубликованном пресс-службой «Яблока» обращении Иван Большаков заявил, что партия будет обжаловать решение суда. По его словам, борьбу за места в заксобрании Калининградской области от «Яблока» продолжают двое кандидатов по одномандатным избирательным округам: Дмитрий Мамаев и Роман Морозов.
Как сообщал «Ъ» руководитель регионального отделения «Коммунистов России» Алексей Колобов, в заявлении партия опиралась на иск «Родины», по которому «Яблоко» сняли в выборов в Госдуму.
Это четвертый регион, в котором список кандидатов «Яблока» сняли с выборов в парламент по иску оппонентов. Ранее такие же решения были приняты в Свердловской области, Карелии и Псковской области. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области списки «Яблока» не были зарегистрированы.
Верховный суд снял «Яблоко» с выборов в Госдуму 10 августа по иску партии «Родина». Поводами стали иностранное финансирование партии, не оплаченная из избирательного фонда агитация и нарушение авторских прав, отмечалось в решении Верховного суда.
Подробнее — в материале «Ъ» «"Яблоко" теряет регионы».
Калининградское отделение партии «Коммунисты России» подало иск об отмене регистрации «Яблока» на выборах в заксобрание Калининградской области, основываясь на иске партии «Родина» против «Яблока», который ранее привёл к снятию федерального списка «Яблока» с выборов в Государственную думу 10 августа 2026 года. Руководитель отделения Алексей Колобов сообщил, что идея такого обращения в суд появилась у него и исполнительного директора РОО «Русская община» Калининградской области Максима Макарова год назад, вдохновлённая практикой в Карелии и решением Верховного суда.
В «Яблоке» назвали использование судебной системы для снятия партии с выборов «электоральным киллерством», а не политической борьбой. Лидер списка «Яблока» Иван Большаков в Калининградской области отрицал претензии о нарушении авторских прав и использовании экстремистских материалов, указывая на то, что агитационная продукция партии только появляется в регионе. Он предположил, что коммунисты могут попытаться «подтянуть» в иске партийный сайт, который ранее стал поводом для снятия федерального списка «Яблока» с выборов в Государственную думу, но отметил, что региональное отделение отказалось от ссылок на партийный ресурс.