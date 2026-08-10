Верховный суд снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму

Верховный суд России удовлетворил заявление партии «Родина» об отмене регистрации списка кандидатов партии «Яблоко» на выборах в Госдуму, которые запланированы на 18-20 сентября, передает корреспондент «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Судебная инстанция признала, что «Яблоко» допустила нарушения при использовании интеллектуальной собственности. По данным ЦИК, интервью сооснователя партии Григория Явлинского «Как проголосовать за прекращение огня» считается предвыборным агитационным материалом. Партия не доказала наличие разрешений на использование в интервью слов из песни «Пусть всегда будет солнце», эмблем политических партий, изображений Дмитрия Медведева и Виктории Бони, а также кадров из фильма Сергея Бондарчука «Война и мир».

Во время прений представитель Генпрокуратуры выступил за снятие «Яблока» с выборов. По его словам, партия допустила нарушения при использовании интеллектуальной собственности, у нее было выявлено иностранное финансирование. При этом прокурор отметил, что доводы о нарушении «Яблоком» законодательства о противодействии экстремизму не подтвердились.

Представитель ЦИК на суде сообщил, что из Росфинмониторинга был получен документ, согласно которому кандидаты в депутаты Госдумы от «Яблока» получали иностранное финансирование в период, предшествующий году выборов, а в числе контрагентов партии были обнаружены несколько юрлиц, которым поступали средства из иностранных источников. Вместе с тем представитель ЦИК отметил, что вопрос финансирования не может служить предметом рассмотрения по текущему иску, но может стать предметом рассмотрения в другом деле.

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков в заключительном выступлении призвал суд отклонить иск о снятии партии с выборов. По его словам, снятие партии — это удар по политической системе, парламентским выборам и, в целом, по парламентаризму в России. «Я не знаю, как объяснить представителям истца то, что нас поддерживают люди, которые не хотят, чтобы их убивали, — заявил Николай Рыбаков. — Мы работаем в России в очень сложных условиях, учитывая нашу позицию. Для нас принципиально важно оставаться в России. Однако мы будем отстаивать наше видение в рамках избирательного процесса — с людьми, с которыми живем, которые хотят жить в России и верят в будущее нашей страны».

Анастасия Корня