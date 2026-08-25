«Ъ» узнал подробности иска о снятии «Яблока» с калининградских выборов
Калининградское отделение «Коммунистов России», потребовавшее снять список партии «Яблоко» с выборов в региональное заксобрание, опиралось при подготовке претензий на иск партии «Родина», который послужил поводом для отмены регистрации федерального списка «яблочников» на выборах в Государственную думу. Позицию коммунистов в суде представит руководитель «Русской общины» Калининградской области. Об этом «Ъ» рассказал руководитель реготделения Алексей Колобов.
Алексей Колобов поделился, что идея с обращениями в суд для отмены регистрации кандидатов «Яблока» пришла ему — и его товарищу, исполнительному директору РОО «Русская община» Калининградской области Максиму Макарову — еще год назад. Тогда они вдохновлялись аналогичной практикой в Карелии. Теперь опыт судебного воздействия удалось перенять и у Верховного суда. Именно его решение от 10 августа об отмене регистрации федерального списка «Яблока» на выборах в Государственную думу послужило основой для калининградских «Коммунистов России» при составлении собственного иска, рассказал господин Колобов.
Он также сообщил, что представлять позицию партии в суде будет именно Максим Макаров, обладающий юридическим образованием. Как рассказал господин Колобов, накануне он узнал о гибели на СВО своего предшественника на должности руководителя реготделения Владимира Султанова. Именно эта новость послужила для него поводом пойти против «Яблока», выступающего за прекращение огня с Украиной.
Максим Макаров уточнил, что его организация — это НКО, зарегистрированное в 2017 году и никак не связанное с «националистическими» организациями «Русская община» и «Северный человек». Впрочем, он отметил, что знаком с региональными координаторами организаций. Господин Макаров отказался перечислять все юридические претензии к «Яблоку», чтобы не ослабить своих позиций в суде, но пояснил, что собирается предоставить скриншоты различных публикаций с ресурсов калининградских «яблочников». Одну из публикаций, чье приобщение к делу не исключил Максим Макаров, он опубликовал в Telegram-канале. Речь идет об анонсе совместного мероприятия реготделения «Яблока» с пространством «Феминитив», о котором представитель «Коммунистов России» пишет, что оно «вполне может быть связано с Международным общественным движением ЛГБТ и с Международным движением сатанизма» (оба движения признаны экстремистскими и запрещены в России).
Калининградское отделение партии «Коммунисты России» подало иск о снятии списка «Яблока» с выборов в региональное заксобрание, при этом руководитель реготделения Алексей Колобов сообщил «Ъ», что это законный способ борьбы с конкурентами. Лидер списка «Яблока» на выборах в заксобрание Калининградской области Иван Большаков в ответ на претензии назвал использование судебной системы для снятия партии с выборов «электоральным киллерством». По утверждению Алексея Колобова, претензии к «Яблоку» связаны с нарушением авторского права и «недочетов в публикациях», включая обращения к экстремистским материалам. Однако Иван Большаков отрицает эти претензии, так как, по его словам, в Калининградской области агитационная продукция «Яблока» только появляется и нарушений там быть не может.
Псковский областной суд 25 августа удовлетворил иск партии «Родина» и отменил регистрацию списка «Яблока» на выборах в законодательное собрание, сделав Псковскую область вторым регионом, где «яблочников» снимают с выборов через суд. Основанием для обращения в суд послужило отсутствие оттиска печати на доверенности уполномоченного представителя партии по финансовым вопросам. Апелляционная коллегия Верховного суда в решении по жалобе «Яблока» на снятие списка кандидатов с выборов в Госдуму также подтвердила выводы о нарушении авторских прав при использовании фраз и рисунков в интервью Григория Явлинского, а также о размещении на сайте партии созданного с помощью ChatGPT изображения без согласия правообладателя.