«Ъ» узнал подробности иска о снятии «Яблока» с калининградских выборов

Калининградское отделение «Коммунистов России», потребовавшее снять список партии «Яблоко» с выборов в региональное заксобрание, опиралось при подготовке претензий на иск партии «Родина», который послужил поводом для отмены регистрации федерального списка «яблочников» на выборах в Государственную думу. Позицию коммунистов в суде представит руководитель «Русской общины» Калининградской области. Об этом «Ъ» рассказал руководитель реготделения Алексей Колобов.

Алексей Колобов поделился, что идея с обращениями в суд для отмены регистрации кандидатов «Яблока» пришла ему — и его товарищу, исполнительному директору РОО «Русская община» Калининградской области Максиму Макарову — еще год назад. Тогда они вдохновлялись аналогичной практикой в Карелии. Теперь опыт судебного воздействия удалось перенять и у Верховного суда. Именно его решение от 10 августа об отмене регистрации федерального списка «Яблока» на выборах в Государственную думу послужило основой для калининградских «Коммунистов России» при составлении собственного иска, рассказал господин Колобов.

Он также сообщил, что представлять позицию партии в суде будет именно Максим Макаров, обладающий юридическим образованием. Как рассказал господин Колобов, накануне он узнал о гибели на СВО своего предшественника на должности руководителя реготделения Владимира Султанова. Именно эта новость послужила для него поводом пойти против «Яблока», выступающего за прекращение огня с Украиной.

Максим Макаров уточнил, что его организация — это НКО, зарегистрированное в 2017 году и никак не связанное с «националистическими» организациями «Русская община» и «Северный человек». Впрочем, он отметил, что знаком с региональными координаторами организаций. Господин Макаров отказался перечислять все юридические претензии к «Яблоку», чтобы не ослабить своих позиций в суде, но пояснил, что собирается предоставить скриншоты различных публикаций с ресурсов калининградских «яблочников». Одну из публикаций, чье приобщение к делу не исключил Максим Макаров, он опубликовал в Telegram-канале. Речь идет об анонсе совместного мероприятия реготделения «Яблока» с пространством «Феминитив», о котором представитель «Коммунистов России» пишет, что оно «вполне может быть связано с Международным общественным движением ЛГБТ и с Международным движением сатанизма» (оба движения признаны экстремистскими и запрещены в России).

Степан Мельчаков