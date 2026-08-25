«Яблоко» хотят снять с выборов в парламент Калининградской области

Партия «Коммунисты России» (КР) подала иск в Калининградский областной суд о снятии «Яблока» с выборов в региональное заксобрание. Обращение в суд — инициатива регионального отделения партии. Его руководитель Алексей Колобов сказал «Ъ», что его действия — законный способ борьбы с конкурентами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель фракции «Коммунисты России» в Горсовете Калининграда Алексей Колобов

Фото: Партия «Коммунисты России» Руководитель фракции «Коммунисты России» в Горсовете Калининграда Алексей Колобов

Фото: Партия «Коммунисты России»

О региональной природе иска рассказал «Ъ» председатель КР Сергей Малинкович: «Это решение калининградского отделения партии, это отдельное юрлицо. Они сами выдвигали кандидатов и сами принимают решение по тактике борьбы с конкурентами». Руководитель реготделения Алексей Колобов пояснил «Ъ», что претензии его соратников связаны с нарушением «Яблоком» авторского права и различных «недочетов в публикациях», включая обращения к экстремистским материалам. «Сейчас выборы, а это борьба. "Яблоко" является нашим прямым конкурентом. Мы действуем в рамках закона»,— заявил коммунист.

Сегодня суд снял список «Яблока» с выборов в заксобрание Псковской области, ранее партия по аналогичной причине утратила регистрацию на выборах в парламент Карелии. Инициатором обоих исков выступила партия «Родина». Именно она в начале августа запустила разбирательство в Верховном суде, которое привело к снятию федерального списка «яблочников» с выборов в Госдуму. Вместе с тем местные избиркомы отказали «Яблоку» в регистрации списков на выборах в заксобрания Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Пресс-служба «Яблока» сообщила, что заседание в калининградскому суде пройдет 28 августа, а также напомнила, что партия продолжает участвовать в региональных кампаниях в Новгородской, Свердловской и Томской областях. В субъектах РФ, где были сняты списки, свои избирательные кампании продолжают одномандатники.

Степан Мельчаков