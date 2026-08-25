«Яблоко» теряет регионы

Псковский областной суд 25 августа удовлетворил иск партии «Родина» и отменил регистрацию списка «Яблока» на выборах в законодательное собрание. Это уже второй регион, где «яблочников» снимают с выборов через суд по требованию оппонентов. А через три дня аналогичный иск рассмотрят в Калининградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Летова / Коммерсантъ Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

Судья Псковского облсуда Игорь Панов удовлетворил иск «Родины» и отменил регистрацию списка «Яблока» на выборах в региональный парламент. Основанием для обращения в суд стало отсутствие оттиска печати на доверенности уполномоченного представителя партии по финансовым вопросам.

Интересы псковского «Яблока» представлял Виталий Исаков, ранее выступавший в Центризбиркоме во время рассмотрения жалобы партии на отказ в регистрации ее списка на выборах в парламент Санкт-Петербурга.

Во время процесса господин Исаков утверждал, что «яблочники» соблюли все законные сроки предоставления документов и выполнили все требования для регистрации кандидатов, а областной избирком не уведомлял «Яблоко» об упомянутых в иске недостатках.

Партия считает решение псковского суда «незаконным, необоснованным и принятым с целью недобросовестного устранения политических конкурентов», заявили в «Яблоке», пообещав обжаловать его в апелляционной инстанции.

На выборы в областное собрание депутатов восьмого созыва по партспискам зарегистрированы 42 кандидата от «Яблока». Общеобластную часть списка возглавил руководитель крестьянского фермерского хозяйства «Прометей» Александр Конашенков. Еще 11 партийцев выдвинуты по одномандатным округам, они продолжат участие в избирательной кампании.

В законодательном собрании Псковской области «Яблоко» представлено с 2011 года. В пятом и шестом созывах его единственным депутатом был Лев Шлосберг (включен в реестр иноагентов), осужденный неделей ранее на 11 лет лишения свободы за дискредитацию армии. В седьмом созыве, с сентября 2021 года, партию представлял Артур Гайдук.

Юристы «Яблока» и «Родины» вновь встретятся в Псковском облсуде 27 августа, но уже по другому иску: на этот раз сами «яблочники» попытаются оспорить регистрацию списка «Родины». Эта партия пока лидирует по числу исков к «яблочникам» на выборах-2026. Ранее по ее инициативе отменили регистрацию федерального списка «Яблока» на выборах в Госдуму, а до этого аналогичное решение суд принял в отношении списка «яблочников» на выборах в заксобрание Карелии. Впрочем, в обоих случаях борьбу продолжат кандидаты от партии, зарегистрированные по одномандатным округам.

Еще одно судебное разбирательство по поводу отмены регистрации списка «Яблока» на этой неделе предстоит в Калининградской области.

Там иск подало местное отделение партии «Коммунисты России», заседание запланировано на 28 августа. Глава отделения Алексей Колобов сообщил “Ъ”, что его соратники ссылаются на нарушения авторского права и некие «недочеты в публикациях», в которых они усматривают отсылки к экстремистским материалам.

В «Яблоке» уверены, что проблем с интеллектуальной собственностью у них нет, так как агитации у них пока просто не было. «У нас нет никакой фактуры — какие претензии, мы сказать не можем. Но ясно одно, что там не должно быть никакого нарушения авторских прав — просто потому, что агитационные материалы еще не размещались»,— рассказал “Ъ” член федерального политкомитета партии Иван Большаков, возглавляющий общеобластную часть списка «Яблока» на выборах в калининградское заксобрание.

Списки «Яблока» продолжают участвовать в парламентских кампаниях в Новгородской, Свердловской и Томской областях. Партия также выдвигала своих кандидатов по спискам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, но избирательные комиссии этих регионов отказались допускать «яблочников» на выборы из-за выявленных нарушений в документах.

Константин Леньков, Санкт-Петербург