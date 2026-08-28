OMODA C5: достоинства и преимущества нового компактного кроссовера

Компактный фастбек-кроссовер OMODA C5 — одна из самых заметных новинок в своём сегменте. В 2025 году модель получила обновление, укрепившее её позиции: автомобиль стал победителем юбилейной XX национальной премии «Внедорожник года» в категории «Компактные кроссоверы». Разберём, чем именно C5 привлекает покупателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО «ДМ-авто» Север» Фото: пресс-служба ООО «ДМ-авто» Север»

Дизайн: философия «Арт в Движении»

Внешность OMODA C5 построена на концепции «Арт в Движении» — идее, что функциональный дизайн может быть одновременно эффектным. Главные черты экстерьера:

Футуристичный фастбек-силуэт — плавная ниспадающая линия крыши выделяет машину на фоне классических «прямоугольных» кроссоверов.

Яркая светотехника — узкая светодиодная оптика и широкие задние фонари создают узнаваемый образ.

Обновлённая решётка радиатора и бамперы — освежили внешность в 2025 году, сделав её агрессивнее и современнее.

Комфорт и оснащение

Салон обновлённого C5 заметно вырос по уровню премиальности:

Цифровая приборная панель и крупный экран мультимедиа с голосовым управлением и навигацией.

Сиденья с электрорегулировками, отделка искусственной кожей, доступна коричневая цветовая гамма в топовых версиях.

Двухзонный климат-контроль, подогревы сидений, центральный подлокотник сзади.

Просторный багажник — после обновления его объём вырос на 15% до 430 литров.

Акустика до 8 динамиков в максимальных комплектациях.

Безопасность и системы помощи водителю

OMODA C5 оснащается до 16 передовых систем помощи (ADAS), среди которых:

адаптивный круиз-контроль с радаром;

система мониторинга «слепых зон» (BSD);

система кругового обзора и парктроники;

комплекс активной безопасности и предупреждения столкновений.

Надёжность и гарантия

Одно из ключевых преимуществ — гарантия 7 лет без ограничения пробега. Это серьёзная заявка на надёжность, которая редко встречается в классе и ощутимо снижает стоимость владения в долгосрочной перспективе.

Итог: за что выбирают OMODA C5

Среди главных достоинств модели можно выделить:

Выразительный и современный дизайн, не похожий на конкурентов. Широкий выбор силовых агрегатов — от экономичного до мощного. Богатое оснащение уже в средних комплектациях. Высокий уровень активной безопасности. Беспрецедентная гарантия 7 лет. Сбалансированное соотношение цены и комплектации.

OMODA C5 — достойный представитель компактных кроссоверов, который подойдёт как для ежедневных городских поездок, так и для дальних путешествий всей семьёй.

Узнать подробнее об автомобиле и пройти тест-драйв вы можете же сегодня в салоне нового официального дилера в городе Краснодар Леон-Авто

OMODA Леон-Авто

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