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OMODA C5: достоинства и преимущества нового компактного кроссовера

Компактный фастбек-кроссовер OMODA C5 — одна из самых заметных новинок в своём сегменте. В 2025 году модель получила обновление, укрепившее её позиции: автомобиль стал победителем юбилейной XX национальной премии «Внедорожник года» в категории «Компактные кроссоверы». Разберём, чем именно C5 привлекает покупателей.

Фото: пресс-служба ООО «ДМ-авто» Север»

Фото: пресс-служба ООО «ДМ-авто» Север»

Дизайн: философия «Арт в Движении»

Внешность OMODA C5 построена на концепции «Арт в Движении» — идее, что функциональный дизайн может быть одновременно эффектным. Главные черты экстерьера:

  • Футуристичный фастбек-силуэт — плавная ниспадающая линия крыши выделяет машину на фоне классических «прямоугольных» кроссоверов.
  • Яркая светотехника — узкая светодиодная оптика и широкие задние фонари создают узнаваемый образ.
  • Обновлённая решётка радиатора и бамперы — освежили внешность в 2025 году, сделав её агрессивнее и современнее.

Комфорт и оснащение

Салон обновлённого C5 заметно вырос по уровню премиальности:

  • Цифровая приборная панель и крупный экран мультимедиа с голосовым управлением и навигацией.
  • Сиденья с электрорегулировками, отделка искусственной кожей, доступна коричневая цветовая гамма в топовых версиях.
  • Двухзонный климат-контроль, подогревы сидений, центральный подлокотник сзади.
  • Просторный багажник — после обновления его объём вырос на 15% до 430 литров.
  • Акустика до 8 динамиков в максимальных комплектациях.

Безопасность и системы помощи водителю

OMODA C5 оснащается до 16 передовых систем помощи (ADAS), среди которых:

  • адаптивный круиз-контроль с радаром;
  • система мониторинга «слепых зон» (BSD);
  • система кругового обзора и парктроники;
  • комплекс активной безопасности и предупреждения столкновений.

Надёжность и гарантия

Одно из ключевых преимуществ — гарантия 7 лет без ограничения пробега. Это серьёзная заявка на надёжность, которая редко встречается в классе и ощутимо снижает стоимость владения в долгосрочной перспективе.

Итог: за что выбирают OMODA C5

Среди главных достоинств модели можно выделить:

  1. Выразительный и современный дизайн, не похожий на конкурентов.
  2. Широкий выбор силовых агрегатов — от экономичного до мощного.
  3. Богатое оснащение уже в средних комплектациях.
  4. Высокий уровень активной безопасности.
  5. Беспрецедентная гарантия 7 лет.
  6. Сбалансированное соотношение цены и комплектации.

OMODA C5 — достойный представитель компактных кроссоверов, который подойдёт как для ежедневных городских поездок, так и для дальних путешествий всей семьёй.

Узнать подробнее об автомобиле и пройти тест-драйв вы можете же сегодня в салоне нового официального дилера в городе Краснодар Леон-Авто

OMODA Леон-Авто
Г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 321/2
Т. +7 (861) 206-36-77
krasnodar-omoda-jaecoo.ru

ООО «ДМ-авто» Север» https://esteo-leon-avto.ru/

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