OMODA C5: достоинства и преимущества нового компактного кроссовера
Компактный фастбек-кроссовер OMODA C5 — одна из самых заметных новинок в своём сегменте. В 2025 году модель получила обновление, укрепившее её позиции: автомобиль стал победителем юбилейной XX национальной премии «Внедорожник года» в категории «Компактные кроссоверы». Разберём, чем именно C5 привлекает покупателей.
Фото: пресс-служба ООО «ДМ-авто» Север»
Дизайн: философия «Арт в Движении»
Внешность OMODA C5 построена на концепции «Арт в Движении» — идее, что функциональный дизайн может быть одновременно эффектным. Главные черты экстерьера:
- Футуристичный фастбек-силуэт — плавная ниспадающая линия крыши выделяет машину на фоне классических «прямоугольных» кроссоверов.
- Яркая светотехника — узкая светодиодная оптика и широкие задние фонари создают узнаваемый образ.
- Обновлённая решётка радиатора и бамперы — освежили внешность в 2025 году, сделав её агрессивнее и современнее.
Комфорт и оснащение
Салон обновлённого C5 заметно вырос по уровню премиальности:
- Цифровая приборная панель и крупный экран мультимедиа с голосовым управлением и навигацией.
- Сиденья с электрорегулировками, отделка искусственной кожей, доступна коричневая цветовая гамма в топовых версиях.
- Двухзонный климат-контроль, подогревы сидений, центральный подлокотник сзади.
- Просторный багажник — после обновления его объём вырос на 15% до 430 литров.
- Акустика до 8 динамиков в максимальных комплектациях.
Безопасность и системы помощи водителю
OMODA C5 оснащается до 16 передовых систем помощи (ADAS), среди которых:
- адаптивный круиз-контроль с радаром;
- система мониторинга «слепых зон» (BSD);
- система кругового обзора и парктроники;
- комплекс активной безопасности и предупреждения столкновений.
Надёжность и гарантия
Одно из ключевых преимуществ — гарантия 7 лет без ограничения пробега. Это серьёзная заявка на надёжность, которая редко встречается в классе и ощутимо снижает стоимость владения в долгосрочной перспективе.
Итог: за что выбирают OMODA C5
Среди главных достоинств модели можно выделить:
- Выразительный и современный дизайн, не похожий на конкурентов.
- Широкий выбор силовых агрегатов — от экономичного до мощного.
- Богатое оснащение уже в средних комплектациях.
- Высокий уровень активной безопасности.
- Беспрецедентная гарантия 7 лет.
- Сбалансированное соотношение цены и комплектации.
OMODA C5 — достойный представитель компактных кроссоверов, который подойдёт как для ежедневных городских поездок, так и для дальних путешествий всей семьёй.
Узнать подробнее об автомобиле и пройти тест-драйв вы можете же сегодня в салоне нового официального дилера в городе Краснодар Леон-Авто
OMODA Леон-Авто
Г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 321/2
Т. +7 (861) 206-36-77
krasnodar-omoda-jaecoo.ru
ООО «ДМ-авто» Север» https://esteo-leon-avto.ru/
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