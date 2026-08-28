Инвестиции в угольную отрасль Ростовской области увеличились на 40%

Инвестиции в угольную промышленность Ростовской области увеличились на 40%. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Вместе с тем, выросли и объемы экспорта. По итогам первых шести месяцев 2026 года показатель достиг 720 тыс. тонн. Этому способствовало снятие в 2025 году вывозных пошлин.

В настоящее время в Ростовской области эксплуатируются четыре шахты. Крупнейший проект реализуется «Шахтоуправлением „Садкинское“» — на предприятии начата добыча на новом участке.

Мария Хоперская