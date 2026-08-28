Вечером 28 августа в Новороссийске топливо отпускают на 27 АЗС

По состоянию на 18:00 28 августа в Новороссийске топливо отпускают на 27 АЗС. Об этом сообщили городские власти. На всех работающих заправках по решению собственников действуют ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей, объем заправки составляет не более 30, 40, 50 или 60 литров в зависимости от АЗС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

АИ-100 в городе временно нет. АИ-92 и АИ-95 доступны на трех АЗС, дизельное топливо — на всех 27 работающих заправках.

Роснефть: Мысхакское шоссе — АИ-92, АИ-95, ДТ; территория Цемдолины, ул. Ленина (АЗС на выезде из города) — ДТ; АИ-92 и АИ-95 — только для спецтранспорта и по топливным картам; с. Кирилловка — ДТ; АИ-92 — для спецтранспорта, АИ-95 — по топливным картам; п. Верхнебаканский — ДТ.

Лукойл: пр. Дзержинского — ДТ; ст. Раевская — ДТ; территория Цемдолины, ул. Ленина (АЗС рядом с развязкой) — ДТ, АИ-92 и АИ-95 — для спецтранспорта; территория Цемдолины, ул. Ленина (АЗС на выезде из города) — ДТ; ул. Суворовская — ДТ; Сухумское шоссе — ДТ; с. Глебовское — ДТ.

Газпром: ст. Натухаевская — АИ-92, АИ-95, ДТ; Газпромнефть: с. Гайдук — две АЗС, ДТ; Сухумское шоссе — ДТ.

Rusoil: территория Цемдолины — АИ-92, АИ-95, ДТ. АЗС работает до 23:00; Татнефть: п. Верхнебаканский — ДТ.

Уфим-нефть: на всех работающих АЗС — ДТ; PNB: с. Кирилловка — ДТ; АИ-92 и АИ-95 — по топливным картам PNB. Ежедневный перерыв в работе АЗС — с 23:45 до 00:10. АЗС «Кристина»: ул. Шиллеровская — ДТ.

При этом на АЗС «Роснефть» в Цемдолине на ул. Ленина, расположенной рядом с развязкой, и на АЗС «Лукойл» в Верхнебаканском топливо отпускают только спецтранспорту и по топливным картам. Жителей просят не посещать эти заправки.

Еще семь АЗС в Новороссийске временно не отпускают топливо. Информация о наличии нефтепродуктов может меняться в течение дня.

Перебои с поставками топлива на юге России обострились в мае 2026 года, а к июлю дефицит распространился на ряд регионов. Среди причин власти называли рост сезонного спроса. В конце июля ситуация частично стабилизировалась, однако затем ограничения вновь начали вводить в разных регионах.

На Кубани перебои наиболее заметны на Черноморском побережье. Ограничения на отпуск топлива вводились в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи, а часть АЗС временно прекращала продажу бензина частным автомобилистам. В Новороссийске власти также сообщали о дефиците АИ-92 и АИ-95 при сохраняющейся доступности дизельного топлива на большинстве работающих АЗС.

По информации Reuters, для стабилизации внутреннего рынка власти ранее ограничили экспорт топлива, смягчили отдельные требования к качеству нефтепродуктов и начали наращивать импорт. При этом в августе продажи бензина на бирже снизились в среднем примерно на 20% относительно второй половины июля.

Анна Гречко