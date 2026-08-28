Прокуратура обнаружила в ЗАО «Азовпродукт» нарушения промбезопасности

ВолгоДонская транспортная прокуратура выявила нарушения промышленной безопасности в ЗАО «Азовпродукт». Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЗАО «Азовпродукт» Фото: ЗАО «Азовпродукт»

В ходе проверки установлено, что предприятие не проводит периодическое освидетельствование трубопроводов, а также не осуществляет оценку соответствия технических устройств требованиям промышленной безопасности.

В связи с выявленными нарушениями прокурор внёс представление руководителю организации и возбудил дело об административном правонарушении.

Мария Хоперская