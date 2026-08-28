В Краснодаре 12,3% подростков сами зарабатывают на развлечения

В Краснодаре 12,3% подростков зарабатывают на свои развлечения сами, а 25% имеют опыт заработка летом. Такое желание готовы поддержать более трети (36,4%) родителей кубанской столицы. Чаще всего первые деньги нужны детям для накоплений на крупную покупку, личных расходов и первого опыта работы. Результатами опроса краснодарцев поделились с «Ъ-Кубань» эксперты цифровой финтех-компании «Альфа-Деньги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Родители остаются основным источником денег на развлечения для детей. Такой вариант выбрали 88,9% респондентов. Ранее накопленные средства в этих целях используют 45,7% ребят, 29,4% получают деньги от бабушек, дедушек и других родственников.

При этом часть родителей пока не готова разрешать детям подработку без ограничений. Так, 28,6% респондентов считают, что начинать стоит только после определенного возраста — с 16 лет, а 10% не разрешают ребенку самостоятельно подрабатывать летом. В некоторых семьях дети получают первые деньги за помощь по дому: в 22,1% семей ребенку платят за такую помощь, еще в 34,2% это происходит время от времени.

Главным мотивом для подработки 39,2% родителей в Краснодаре считают желание накопить на крупную покупку. Еще 23,5% отмечают, что ребенку важно иметь собственные деньги. Для 21,1% первый заработок связан прежде всего с желанием получить опыт работы, а 16,2% подростков хотят заработать, чтобы самостоятельно оплачивать развлечения.

В 52,5% семей родители лишь иногда обсуждают с ребенком его покупки. Еще 20,5% детей самостоятельно решают, на что потратить свои средства. Полностью контролируют расходы ребенка 27% родителей. При этом 71,6% родителей ответили, что их ребенок копит на конкретную покупку, тогда как у 28,4% такой цели нет.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», более 40% краснодарцев готовы занять деньги на образование своего ребенка.

Маргарита Синкевич