Имущество ростовского «Югспецинжстроя» в Новороссийске продают за 142 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Югспецинжстрой» Михаил Каплиев объявил повторные открытые торги по продаже имущества компании. На аукцион на электронной площадке «Альфалот» выставлены два лота — это нежилые здания и склады, а также права аренды на два земельных участка в Новороссийске на Анапском шоссе. Общая начальная цена лотов составляет 141,9 млн руб.Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре банкротств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Лот №1 (начальная цена — 82,2 млн руб.) включает нежилое здание площадью 22,8 кв. м, два склада (335,4 и 85,6 кв. м) и право аренды на земельный участок площадью 9,7 тыс. кв. м. Лот №2 (59,8 млн руб.) — сторожку, два склада (265,8 и 224,8 кв. м) и право аренды на участок площадью 6,7 тыс. кв. м. Оба земельных участка арендуются у администрации Новороссийска, имущество находится в залоге у ФНС России.

Заявки принимаются с 31 августа по 5 октября, торги состоятся 9 октября. Шаг аукциона — 5% от начальной цены, задаток — 10%. Победителем признается участник, предложивший максимальную цену; оплата производится в течение 30 дней после подписания договора купли-продажи.

Решением Арбитражного суда Ростовской области ООО «Югспецинжстрой» было признано банкротом в марте 2023 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Югспецинжстрой» зарегистрировано 3 июня 2014 года. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Учредителем является Дмитрий Володин. Уставный капитал составляет 2 млн руб.

Согласно финансовой отчетности компании за 2021 года, ее выручка выросла на 2% — до 1,1 млрд руб., при этом чистый убыток составил 172 млн руб.

Наталья Белоштейн