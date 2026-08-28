В Гуково после капитального ремонта открылся Дворец спорта «Шахтер»

В городе Гуково после капитального ремонта открылся единственный в городе спортивный Дворец спорта «Шахтер» с плавательными бассейнами. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Большой бассейн в сооружении рассчитан на шесть дорожек и имеет длину 25 м, также функционирует малый бассейн. Кроме того, в здании работают универсальный игровой зал, зал единоборств и тренажерный зал. Объект станет основной базой для спортивной школы «Прометей», где около 700 детей занимаются по семи видам спорта: плаванию, дзюдо, самбо, баскетболу, футболу, бадминтону и гиревому спорту. Посещать также дворец смогут и взрослые жители города.

Рядом с объектом обустроят открытый физкультурно-оздоровительный комплекс с площадками для баскетбола, мини-футбола, волейбола и воркаута. Там же будет установлена площадка ГТО с антивандальными тренажерами, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Всего в Ростовской области действует более 11,3 тыс. спортсооружений. В этом году планируем возвести и отремонтировать десятки спортивных объектов. В 2026 году в регионе планируют завершить возведение плавательных бассейнов в Зимовниковском, Тацинском и Константиновском районах. Продолжается строительство Дворца спорта с крытым легкоатлетическим манежем на стадионе «Труд» в Ростове-на-Дону, физкультурно-оздоровительного комплекса ДГТУ, спорткомплекса с бассейном в Зверево. Продолжается реконструкция стадиона «Шахтер» в Шахтах и восстановление комплекса «Прогресс» в Каменске-Шахтинском. Благоустраивается территория Ростовского дворца спорта и гребного канала «Дон».

Помимо этого, развивается спортивный кластер Ростовского областного училища олимпийского резерва: работают зал художественной гимнастики и игровой манеж, в рамках первого этапа капитального ремонта восстанавливаются шесть спортивных залов, часть учебных классов и общежитие для спортсменов.

Константин Соловьев