В Ростове-на-Дону планируют реконструировать мост через Кизитеринку

Администрация Ростова-на-Дону объявила тендер на разработку проекта реконструкции моста через реку Кизитеринку, связывающего районы Нахичевань и Александровка. Максимальная цена контракта составляет 63,1 млн руб., срок подготовки проектной документации — до ноября 2027 года. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Существующий виадук протяженностью 300 метров и высотой 20 метров последний раз ремонтировали 11 лет назад. В рамках проекта сооружение предстоит полностью демонтировать и возвести заново. При этом движение по улице Сарьяна должно быть обеспечено непрерывно: в условиях тендера предусмотрено строительство временного моста со съездами на весь период работ.

Подрядчику необходимо разработать три варианта проекта основного сооружения и один — временной переправы. В документацию должны быть включены решения по устройству ливневой канализации: предусмотрены локальные очистные сооружения и накопительные резервуары для дождевого стока. К обязательным элементам проекта отнесены велодорожки, шумозащитные экраны, парковочные карманы, а также мероприятия по компенсации вырубленных зелёных насаждений. Проведение шумных работ в ночное время и в выходные дни исключено.

Перед началом строительства городские власти намерены выкупить земельные участки в зоне реконструкции; точное количество участков пока не определено. Финансирование проектных работ будет осуществляться за счёт средств городского бюджета. В настоящее время по мосту действует ограничение на проезд транспорта массой свыше 26 тонн — в департаменте автодорог РостованаДону пояснили, что мера направлена на обеспечение сохранности сооружения.

Мария Хоперская