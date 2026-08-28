Таможенники юга РФ выявили крупные партии контрафактных крышек для консервации

Сотрудники Южной электронной таможни выявили две крупные партии металлических крышек для производства консервной продукции c признаками контрафактности – каждая по 1 млн 540 тыс. единиц. Об этом начальник отдела торговых ограничений и экспортного контроля Южного таможенного управления (ЮТУ) Елена Гурова сообщила в рамках круглого стола «Маркетплейсы без рисков: что изменит закон в практике защиты брендов и потребителей от контрафакта?», который организовал «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Госпожа Гурова пояснила, по факту обнаружения контрафакта было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст14.10 КоАП РФ. «Арбитражный суд Ростовской области одну из партий крышек уже признал контрафактной. Решение в отношении второй партии находится на рассмотрении. Предотвращенный ущерб составил 7,7 млн руб.», – уточнила представитель ЮТУ.

По ее словам, данный случай демонстрирует, что выявление контрафакта на этапе декларирования позволяет не только пресечь нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности, но и предотвратить ввоз опасного для здоровья товара, минимизировать ущерб, связанный с оборотом «нелегальной» продукции.

«В 2026 году среди иных контрафактных товаров, изъятых при декларировании, оказались сладкие напитки («жидкие конфеты»), игрушки и электроника. В прошлом году наиболее часто изымались продукты питания, игрушки и одежда», – рассказала Елена Гурова.

Владимир Андреев