В Ростове-на-Дону диспетчеры экстренных служб приняли более 18 тысяч звонков

В Ростове-на-Дону за прошедшую неделю в единую дежурную диспетчерскую службу поступило более 18 тыс. обращений. Об этом сообщает городское управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Из общего числа звонков 277 были переадресованы в пожарную охрану, 1,4 тыс. — в полицию, 3,6 тыс. — в скорую медицинскую помощь, 70 — в аварийную службу газовой сети, 1,8 — в диспетчерский центр департамента ЖКХ и энергетики. По 3,2 тыс. обращениям гражданам оказана справочная помощь.

Поисково-спасательная служба управления выезжала на вызовы 36 раз. По итогам работы удалось спасти пять человек. Выезды были связаны с помощью пожарным (четыре раза), ликвидацией последствий падения деревьев (семь раз), ДТП (два раза), помощью жителям города (12 раз), а также прочими ситуациями (11 раз).

Константин Соловьев