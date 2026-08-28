На Юге таможенники изъяли из оборота почти 4 тысячи товаров на 35 млн рублей

В 2026 году таможенные органы Южного таможенного управления самостоятельно и совместно с иными контролирующими органами провели 124 проверочных мероприятия, направленных на выявление контрафакта на внутреннем рынке РФ. По результатам проверок из оборота было изъято около 4 тыс. единиц товаров ориентировочной стоимостью 35 млн руб., рассказала начальник отдела торговых ограничений и экспортного контроля ЮТУ Елена Гурова на круглом столе «Маркетплейсы без рисков: что изменит закон в практике защиты брендов и потребителей от контрафакта?», организованном «Ъ-Ростов».

По словам госпожи Гуровой, среди контрафактной продукции – одежда и обувь известных брендов, аксессуары для мобильных и др. ходовые товары. «По материалам проверок правоохранительными органами возбуждено 10 дел об административных правонарушениях и 4 уголовных дела по статье 180 УК РФ», – уточнила представитель ЮТУ.

Владимир Андреев